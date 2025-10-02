Участники детских творческих коллективов узнали, как работать с региональным фольклором

| Фото: предоставлено авторами проекта | Фото: предоставлено авторами проекта

Творческие коллективы школы № 73 "Лира", детских школ искусств "Гармония" и "Палитра" познакомились с региональным фольклором в рамках проекта "Хоровод времён. Традиции – детям", который реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Открыл встречу детский фольклорный ансамбль "Светлица" школы "Лира" своей концертной программой, посвященной песенным традициям Тюменской области. Художественный руководитель коллектива Ирина Светлова рассказала юным музыкантам о том, как гостеприимно ее встречали в отдаленных деревнях нашей области, когда она собирала фольклор, и как были рады бабушки-исполнительницы тому, что их песни не умрут вместе с ними. Студентка Тюменского государственного института культуры Полина Соложонкина, которая в этом учебном году тоже приступила к работе педагога по фольклору в "Лире", пригласила гостей встречи вместе пропеть колыбельную, напомнив, что и современные люди встречают фольклор не только на сцене, но и в повседневной жизни.

Продюсер проекта "Хоровод времён. Традиции - детям", певица Евгения Зонтикова акцентировала внимание ребят на том, что народные песни живые: каждый новый исполнитель, каждое новое поколение привносит в них что-то свое, а значит, и современные музыканты могут стать для таких песен соавторами. Свежий пример – песня "Солнце" в исполнении фольклорного ансамбля "Светлица" и Евгении Зонтиковой. В её основе хоровод "Завяду я крывой танок", записанный в деревне Ермаки Викуловского района Тюменской области. Артисты дополнили его современной аранжировкой и авторскими припевами. Именно под эту песню протянулась по сцене змейка дружного детского хоровода в завершение встречи. 26 октября команда проекта планирует представить слушателям клип на данную композицию.

"В этом году мы оцифровали аудиокассеты с записями из этнографических экспедиций, которые хранились у Ирины Светловой. Первые песни и наигрыши уже начали публиковать на странице фолк-проекта "Хоровод времён" в социальной сети Вконтакте. Обратившись к ним, каждый сможет почувствовать себя этнографом – услышать фольклор таким, каким он попадает в руки собирателей, попробовать расслышать слова, разучить мелодию. Конечно же, это удовольствие для "продвинутых" фольклористов. А для тех ребят, которые только начали изучать народную культуру или вовсе учатся на других специальностях, нам хотелось сделать фольклор понятным, донести, что и танцоры, и музыканты, и вокалисты могут обращаться к нему и вдохновляться песенными традициями родного региона", — поделилась продюсер проекта "Хоровод времён. Традиции – детям" Евгения Зонтикова.

Проект "Хоровод времён. Традиции – детям" реализует АНО "Агентство муниципальных инициатив" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. С ходом его реализации можно ознакомиться на странице.