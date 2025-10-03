  • 3 октября 20253.10.2025пятница
В Тюмени стартовал седьмой сезон "Недели моды. Сибирь"

Общество, 16:57 03 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Седьмой сезон "Недели моды. Сибирь" стартовал в Тюмени 3 октября. Площадкой стал концертно-танцевальный зал "Золотые ворота Сибири", где к событию оборудовали подиум.

Свои коллекции представят 54 дизайнера, рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" организатор "Недели моды. Сибирь" Анна Воронова. Одежду 20% из них тюменцы увидят впервые.

"Неделю моды. Сибирь" мы проводим в начале октября - ровно через месяц после Московской недели моды. Отметим, что на нашей площадке в этом сезоне пройдет ещё и финал Всероссийского конкурса молодых талантов "Мост в будущее", среди участников которого дизайнеры. Три или четыре призовых места - у представителей Тюменской области. Что касается моделей, они приехали к нам отовсюду, начиная от Кирова и заканчивая Салехардом. У нас не просто событие, объединяющее моду, оно также имеет туристическую составляющую", - поделилась Анна Воронова.

Седьмой сезон "Недели моды. Сибирь" проходит при поддержке Тюменского агентства развития креативных индустрий. Кроме того, ранее проект стал одним из победителей конкурса инициативных проектов.

"Неделя моды. Сибирь" пользуется популярностью у горожан. Организатор уверена, что вечером в пятницу будет аншлаг, в субботу и воскресенье тоже.

Детский показ открыла хэдлайнер Евгения Климкова из Москвы. В одежде, разработанной ей, прошлись дети и подростки от трех до 18 лет. Евгения привезла осеннюю коллекцию "Шик-актив", состоящую из двух капсул: верхняя и спортивная одежда.

"Здесь достаточно большое разнообразие современных тенденций, актуальных цветов. Здесь именно трендовые осенние цвета. Большое количество тренчей, пальто, спортивных костюмов, платье в стиле спорт-шик", - добавила дизайнер.

Евгении Климковой очень нравится участвовать в "Неделе моды. Сибирь". Она приезжают в Тюмень уже на протяжении нескольких лет.

Как отмечает Анна Воронова, коллекции Евгении Климковой не просто красивы, эту одежду можно носить, она актуальна каждый сезон.

Вечерний показ в 19 часов откроет известный модельер, художник, стилист Элеонора Амосова.

Вход свободный. Смотреть трансляции и следить за ходом проекта можно в сообществе во ВКонтакте. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова

﻿
