Григорий Григорьев: Союз десантников реализует масштабные проекты в Год героев

Общество, 17:03 12 октября 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Проекты по увековечиванию памяти участников специальной военной операции активно реализует Союз десантников Тюменской области в рамках объявленного в регионе Года героев. Организация не только присваивает имена погибших бойцов СВО улицам города, но и оказывает всестороннюю поддержку семьям ветеранов и действующих защитников Отечества, занимается патриотическим воспитанием молодежи.

"Мы считаем своим долгом сохранять память о героях, которые отдали жизни за наше мирное небо. В этом году мы уже назвали несколько улиц именами отважных десантников, среди которых Герой России Жумабай Раизов, Григорий Турубаров, Владимир Гоненко и другие", — подчеркнул председатель Союза десантников Тюменской области Григорий Григорьев.

Особое внимание уделяют созданию уголков памяти в школах региона. По инициативе Союза десантников и при поддержке профильного департамента в образовательных учреждениях Тюменской области открывают специальные экспозиции, посвященные героям СВО.

Комплексную поддержку оказывают семьям участников спецоперации. К основным праздникам — Новому году, Дню ВДВ, Дню ветеранов боевых действий, 23 февраля и 8 марта — организуют вручение праздничных подарков. Активное содействие в этом оказывают депутаты Тюменской областной и городской дум.

В рамках патриотического воспитания молодежи Союз десантников проводит регулярные уроки мужества, организует встречи с ветеранами, участвует в акции "Собери ребенка в школу". "Дети с большим интересом воспринимают живое слово настоящих героев. У многих из них родственники и знакомые участвовали или участвуют в специальной военной операции, поэтому такие встречи особенно значимы", — отметил Григорий Григорьев.

Кроме того, организация оказывает адресную поддержку действующим военнослужащим, отправляя необходимое техническое оборудование по их заявкам. Работу ведут системно, она охватывает различные направления — от увековечивания памяти героев до непосредственной помощи их семьям и семьям действующих бойцов, а также патриотического воспитания подрастающего поколения.

Инна Кондрашкина

# ВДВ , ветераны СВО , Год героев , Григорий Григорьев , десантники , Жумабай Раизов , СВО

