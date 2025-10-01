  • 14 октября 202514.10.2025вторник
  • USD80,8548
    EUR93,9181
  • В Тюмени 2..4 С 5 м/с ветер юго-восточный

В Тюменской области запустили масштабный проект поддержки замещающих семей

Общество, 11:02 14 октября 2025

ТРОО «Движение неравнодушных» | Фото: ТРОО «Движение неравнодушных»

Новый социальный проект создаст комфортные условия для воспитания приемных детей в Тюменской области. ТРОО "Движение неравнодушных" реализует программу "Курс на семью: новые возможности поддерживающей среды для замещающих семей", которая направлена на минимизацию рисков и сокращение количества повторных возвратов детей-сирот в государственные учреждения.

Проект предусматривает комплексное сопровождение замещающих семей как на этапе принятия ребенка, так и в период его адаптации. "Мы стремимся создать надежную систему поддержки для всех форм семейного устройства детей. Наша задача — обеспечить профессиональную помощь и обмен опытом между замещающими родителями", — отметила председатель совета ТРОО "Движение неравнодушных" Надежда Макарчук.

В рамках программы будет создан специальный онлайн-ресурс с видеокурсами для повышения родительских компетенций. Замещающие семьи получат доступ к психологическим консультациям и тестам для оценки собственных ресурсов. Также планируется организация профессиональных сообществ, где родители смогут обмениваться опытом и получать необходимую поддержку.

По данным статистики, на начало 2025 года в Тюменской области проживает более 5 тысяч детей-сирот, из которых 327 находятся в государственных учреждениях. Несмотря на положительную динамику, проблема возврата детей из замещающих семей остается актуальной.

"Проект направлен на формирование ответственного подхода к принятию ребенка в семью и создание условий для успешной адаптации всех участников процесса", — подчеркнула Надежда Макарчук. Особое внимание в проекте уделяется психологической поддержке семей в кризисные периоды.

Реализация проекта позволит повысить компетенции замещающих родителей, создать систему обмена опытом между семьями и снизить количество возвратов детей в государственные учреждения. Программа также включает информационную кампанию, направленную на формирование в обществе ценности семьи и ответственного родительства.

Реализация проекта началась 1 сентября и продлится до 30 ноября 2026 года при поддержке конкурса грантов губернатора Тюменской области.

ТРОО «Движение неравнодушных» | Фото: ТРОО «Движение неравнодушных»

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# приемные дети , семьи

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:52 14.10.2025В тюменском форуме "Инфотех" примет участие заместитель председателя правительства России
12:30 14.10.2025В Госавтоинспекции назвали основную причину ДТП в межсезонье
11:57 14.10.2025Групповые звонки в мессенджере МАХ стали более функциональными
11:46 14.10.2025"Битву роботов" и конкурс "Game Jam" проведут на форуме "Инфотех Junior" в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора