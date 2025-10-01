В Тюменской области запустили масштабный проект поддержки замещающих семей

| Фото: ТРОО «Движение неравнодушных» | Фото: ТРОО «Движение неравнодушных»

Новый социальный проект создаст комфортные условия для воспитания приемных детей в Тюменской области. ТРОО "Движение неравнодушных" реализует программу "Курс на семью: новые возможности поддерживающей среды для замещающих семей", которая направлена на минимизацию рисков и сокращение количества повторных возвратов детей-сирот в государственные учреждения.

Проект предусматривает комплексное сопровождение замещающих семей как на этапе принятия ребенка, так и в период его адаптации. "Мы стремимся создать надежную систему поддержки для всех форм семейного устройства детей. Наша задача — обеспечить профессиональную помощь и обмен опытом между замещающими родителями", — отметила председатель совета ТРОО "Движение неравнодушных" Надежда Макарчук.

В рамках программы будет создан специальный онлайн-ресурс с видеокурсами для повышения родительских компетенций. Замещающие семьи получат доступ к психологическим консультациям и тестам для оценки собственных ресурсов. Также планируется организация профессиональных сообществ, где родители смогут обмениваться опытом и получать необходимую поддержку.

По данным статистики, на начало 2025 года в Тюменской области проживает более 5 тысяч детей-сирот, из которых 327 находятся в государственных учреждениях. Несмотря на положительную динамику, проблема возврата детей из замещающих семей остается актуальной.

"Проект направлен на формирование ответственного подхода к принятию ребенка в семью и создание условий для успешной адаптации всех участников процесса", — подчеркнула Надежда Макарчук. Особое внимание в проекте уделяется психологической поддержке семей в кризисные периоды.

Реализация проекта позволит повысить компетенции замещающих родителей, создать систему обмена опытом между семьями и снизить количество возвратов детей в государственные учреждения. Программа также включает информационную кампанию, направленную на формирование в обществе ценности семьи и ответственного родительства.

Реализация проекта началась 1 сентября и продлится до 30 ноября 2026 года при поддержке конкурса грантов губернатора Тюменской области.

Инна Кондрашкина