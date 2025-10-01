  • 17 октября 202517.10.2025пятница
  • USD79,0839
    EUR92,0834
  • В Тюмени 4..6 С 6 м/с ветер юго-восточный

Сертификат на 150 тысяч рублей вручили победительнице проекта "Серебряный старт" в Тюмени

Общество, 17:31 17 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый этап федеральной программы поддержки предпринимательства среди старшего поколения "Серебряный старт" завершился в Тюменской области 17 октября. Победу в конкурсе одержала Вера Ожогина, которая представила инновационный проект по созданию декоративных изделий из ивовых прутьев. За свое оригинальное бизнес-решение она получила сертификат на 150 тыс. руб. для развития дела. Она представит регион на федеральном этапе конкурса, который состоится в ноябре.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Мне приятно, неожиданно, волнительно. Хочется объединить в своем проекте красоту, уют, экологичность и безопасность. Сейчас у нас есть небольшой участок земли, засаженный ивой. Планируем расширить территорию, чтобы увеличить производство плетеных изделий. Эти декоративные элементы найдут применение в загородной недвижимости, жилых комплексах, а также станут отличным решением для ландшафтных дизайнеров и строителей, помогая создавать уютные и эстетичные пространства с акцентом на экологичность", — поделилась планами победительница с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия".

﻿

Проект, впервые стартовавший в 25 регионах России, успешно прошел пилотное тестирование и получил высокую оценку участников и организаторов. Руководитель центра "Мой бизнес" инвестиционного агентства Тюменской области Мария Покалюхина отметила: "Мы очень гордимся, что этот проект реализован на территории Тюменской области. Получено огромное количество положительных отзывов от участников, многие готовы участвовать снова. Проект собрал в себе все необходимое: возможность получения знаний в комфортной атмосфере, структурированную подачу информации и поддержку волонтеров".

В конкурсе приняли участие 30 заявителей, из которых 23 прошли предварительный отбор. До финальной защиты дошли 11 участников в возрасте от 57 до 70 лет. Все они получили ценные знания и опыт, даже те, кто не стал победителем.

Руководитель центра поддержки предпринимательства Татьяна Маршанская подчеркнула уникальность инициативы: "Каждый проект был по-своему особенным и важным. Особенно ценно, что проекты, связанные со здоровьем и здоровым образом жизни, реализуются именно людьми старшего поколения. Благодаря их энергии, энтузиазму и личному примеру эти инициативы обречены на успех".

﻿

Организаторы проекта планируют продолжить поддержку серебряных предпринимателей и после завершения программы. Участникам будет доступна консультационная помощь по открытию бизнеса, содействие в привлечении дополнительного финансирования и сопровождение на всех этапах реализации проектов.

Важный итог проекта: возраст не является препятствием для развития предпринимательских инициатив, отметила Мария Покалюхина: "Здесь зависит, наверное, не от возраста, а от состояния души, от состояния человека, от того, насколько он действительно готов сейчас что-то новое воспринимать, что-то новое внедрять и реализовывать".

В перспективе планируется расширение географии проекта с включением онлайн-формата для удаленных территорий, что сделает программу доступной для еще большего числа заинтересованных людей.

﻿

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# предпринимательство , центр Мой бизнес , центр поддержки предпринимательства

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:29 17.10.202515 подразделений на СВО получат технику и медикаменты из Тюмени
17:53 17.10.202518 октября - события дня
17:31 17.10.2025Сертификат на 150 тысяч рублей вручили победительнице проекта "Серебряный старт" в Тюмени
17:20 17.10.2025Сквер Депутатов привели в порядок тюменцы перед зимой

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора