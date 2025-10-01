Сертификат на 150 тысяч рублей вручили победительнице проекта "Серебряный старт" в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Первый этап федеральной программы поддержки предпринимательства среди старшего поколения "Серебряный старт" завершился в Тюменской области 17 октября. Победу в конкурсе одержала Вера Ожогина, которая представила инновационный проект по созданию декоративных изделий из ивовых прутьев. За свое оригинальное бизнес-решение она получила сертификат на 150 тыс. руб. для развития дела. Она представит регион на федеральном этапе конкурса, который состоится в ноябре.

"Мне приятно, неожиданно, волнительно. Хочется объединить в своем проекте красоту, уют, экологичность и безопасность. Сейчас у нас есть небольшой участок земли, засаженный ивой. Планируем расширить территорию, чтобы увеличить производство плетеных изделий. Эти декоративные элементы найдут применение в загородной недвижимости, жилых комплексах, а также станут отличным решением для ландшафтных дизайнеров и строителей, помогая создавать уютные и эстетичные пространства с акцентом на экологичность", — поделилась планами победительница с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия".

Проект, впервые стартовавший в 25 регионах России, успешно прошел пилотное тестирование и получил высокую оценку участников и организаторов. Руководитель центра "Мой бизнес" инвестиционного агентства Тюменской области Мария Покалюхина отметила: "Мы очень гордимся, что этот проект реализован на территории Тюменской области. Получено огромное количество положительных отзывов от участников, многие готовы участвовать снова. Проект собрал в себе все необходимое: возможность получения знаний в комфортной атмосфере, структурированную подачу информации и поддержку волонтеров".

В конкурсе приняли участие 30 заявителей, из которых 23 прошли предварительный отбор. До финальной защиты дошли 11 участников в возрасте от 57 до 70 лет. Все они получили ценные знания и опыт, даже те, кто не стал победителем.

Руководитель центра поддержки предпринимательства Татьяна Маршанская подчеркнула уникальность инициативы: "Каждый проект был по-своему особенным и важным. Особенно ценно, что проекты, связанные со здоровьем и здоровым образом жизни, реализуются именно людьми старшего поколения. Благодаря их энергии, энтузиазму и личному примеру эти инициативы обречены на успех".

Организаторы проекта планируют продолжить поддержку серебряных предпринимателей и после завершения программы. Участникам будет доступна консультационная помощь по открытию бизнеса, содействие в привлечении дополнительного финансирования и сопровождение на всех этапах реализации проектов.

Важный итог проекта: возраст не является препятствием для развития предпринимательских инициатив, отметила Мария Покалюхина: "Здесь зависит, наверное, не от возраста, а от состояния души, от состояния человека, от того, насколько он действительно готов сейчас что-то новое воспринимать, что-то новое внедрять и реализовывать".

В перспективе планируется расширение географии проекта с включением онлайн-формата для удаленных территорий, что сделает программу доступной для еще большего числа заинтересованных людей.

Инна Кондрашкина