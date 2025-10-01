Пешую экскурсию для ветеранов СВО и их родных провели в Тюмени ко Дню отца

Уникальная пешеходная экскурсия для ветеранов специальной военной операции и членов их семей состоялась в преддверии Дня отца, отмечаемого ежегодно в третье воскресенье октября. Маршрут пролегал по ул. Дзержинского в Тюмени, известной своими памятниками старины и купеческими усадьбами. Авторитетный гид и реставратор деревянных построек зодчий Святослав Шитов стал главным рассказчиком исторического путешествия.

Организовал мероприятие региональный филиал благотворительного фонда "Защитники Отечества". Как отметила заместитель руководителя по связям с общественностью фонда Татьяна Улитина, программа направлена на укрепление семейных ценностей и сохранение связи поколений. "Сегодняшнее событие объединяет всех нас общей любовью к родному краю, гордостью за наш город и уважением к героям, отдавшим долг Родине", - подчеркнула она.

Во время прогулки участники увидели знаменитые деревянные особняки XIX века, услышали занимательные рассказы о местной архитектуре и быте прошлого. Особенное внимание привлек дом Буркова, украшенный роскошной декоративной резьбой в стиле барокко. Участникам рассказали, что каждая деталь фасада несет глубокий смысл: изображение птицы Сирин символизирует защиту от недобрых гостей, а свитки — государственную службу хозяев дома. Свиток располагали на воротах и наличниках домов управителей города, которыми зачастую выступали именитые купцы. Свиток является символом старинной царской грамоты об основании в Тюмени опорной базы для дальнейшего освоения земель за Уралом. По ней пришедшему из других мест человеку бесплатно выдавался земельный участок.

Участниками события стали около 15 человек, включая ветеранов СВО, их близких, в том числе детей. Пятиклассник Слава Гончаренко посетил экскурсию вместе с дедушкой. Подросток признался, что впервые узнал столько интересного о родном городе: "Мы гуляли вдоль улицы и рассматривали дома. Мне особенно понравились старинные украшения на окнах и дверях. Теперь я знаю, что Тюмень славится уникальной резьбой, сделанной вручную. Еще узнал, что Тюмень развивалась благодаря бесплатной земле, подаренной государством переселенцам".

По словам гида Святослава Шитова, подобные мероприятия помогают сохранять культурное наследие и воспитывают уважение к традициям и истории России. Своими яркими комментариями и глубокими знаниями он смог заинтересовать не только взрослых, но и детей.

"Каждый дом хранит память поколений, отражающую наше общее прошлое. Эти знания важны для воспитания уважения к прошлому и понимания настоящего", - отметил он.

Татьяна Улитина считает, что такие мероприятия позволяют поделиться ценностями, закрепить семейные узы и воспитать у молодежи уважение к истории великой России. "Мы будем продолжать устраивать подобные акции, поддерживая ветеранов спецоперации и их близких, семьи тех, кто пожертвовал собой ради общего дела защиты Отечества".

Экскурсия завершилась в мастерской Святослава Шитова, где он рассказал о своем любимом деле — реставрации старинных деревянных артефактов и изготовлении оригинальных игрушек. Гостей пригласили на будущие мастер-классы, пообещав научить создавать такие же чудесные изделия самостоятельно.

Инна Кондрашкина