Спекталь о театрах кукол в годы Великой Отечественной войны поставят тюменские библиотекари

Общество, 09:13 20 октября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Спектакль, который познакомит младших школьников-инвалидов с деятельностью театров кукол в годы Великой Отечественной войны, поставят в Тюмени. Проект "Кукольные истории войны" сотрудников Центра семейного чтения им. А. С. Пушкина стал победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО "ЛУКОЙЛ".

Инициативу отметили в номинации "80 лет Победы. Память и гордость". Диплом проекта-победителя директор Централизованной городской библиотечной системы Наталья Некрасова получила 16 октября.

"Сейчас патриотическому воспитанию детей и молодежи уделяется особое внимание. Не стоит забывать и о такой категории, как инвалиды. Чтобы воспитывать таких детей в доступной форме, мы решили реконструировать спектакли театра кукол Сергея Образцова, с которыми артисты ездили в составе фронтовых бригад. Помимо солдат, они показывали постановки эвакуированным детям. Мы положили эту тему в основу нашего проекта для детей-инвалидов", — поделилась в беседе с корреспондентом информационного агентства "Тюменская линия" заведующая Центром семейного чтения им. А. С. Пушкина (филиал Централизованной городской библиотечной системы) Дарико Кесова.

Реализация проекта "Кукольные истории войны" стартует с января 2026 года. До мая планируют показать 10 спектаклей. В январе авторы идеи хотят представить две постановки. Площадками для выступлений станут специализированные учреждения Тюмени. Кроме того, у Центра семейного чтения налажены партнерские отношения со школой-интернатом № 6 Ялуторовска, куда тюменские библиотекари уже неоднократно ездили с другими инклюзивными проектами. Также они посетят областной реабилитационный центр "Родник". Спектакль покажут в семи-восьми учреждениях.

Сотрудники библиотеки приступают к созданию 16 перчаточных кукол. Это большая статья расходов, отметила Дарико Кесова. Кроме того, предусмотрены костюмы для артистов, мобильная ширма, все, что нужно для теневого спектакля. К реализации "Кукольных историй войны" привлекут и волонтеров. При центре семейного чтения есть волонтерский отряд "Друзья библиотеки". В него входят серебряные добровольцы и школьники. Авторы проекта уложились в 280 тыс. рублей. Здесь помогут грантовые средства, также запланированы собственные расходы.

У сотрудников Центра богатая история, связанная с победами в подобных конкурсах. Впервые они получили поддержку от Благотворительного фонда развития города Тюмени на реализацию проекта по созданию тактильных книг для детей. Инициативы библиотекарей отметили в восьми грантовых конкурсах. В Центре оформлена выставка, рассказывающая про все их проекты.

Инна Пахомова

# библиотеки , гранты , дети с ОВЗ , проекты

