  • 29 октября 202529.10.2025среда
  • USD79,8174
    EUR92,9395
  • В Тюмени 8..10 С 4 м/с ветер южный

Трансляция прямой линии губернатора Александра Моора

В Тюмени открыли мурал "Наши герои вне времени"

Общество, 17:30 29 октября 2025

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Мурал "Наши герои вне времени" появился на здании государственного архива социально-политической истории Тюменской области в Тюмени.

"Сегодня у нас торжественное открытие. Точно такой же объект находится в Краснодоне. Работа над муралом заняла почти месяц. Старт мы дали совместно с ребятами из Краснодона, которые приехали к нам на форум "Утро". Тюменский мурал расположился на здании архива не случайно. Архив - это то место, где хранится история. Наш проект как раз про переосмысление и сохранение", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель бренда "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Отметим, мурал входит в проект "Твоя история", который реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области. Соорганизатором является региональный департамент общественных связей.

"В Краснодоне прошла арт-лаборатория, в процессе которой пришла идея создать муралы-побратимы. Связи между двумя городами очень сильные. Делегации Тюменской области регулярно выезжают туда, проводят различные образовательные и спортивные мероприятия, регион восстанавливает инфраструктуру. Надеюсь, в перспективе на этом все не закончится", - прокомментировала директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова.

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

На мурале есть две части: современность с микросхемами и прошлое с тюменским ковром. На нем изображены маки, которые активно цветут в Краснодоне.

﻿

На торжественном мероприятии Ирина Широкова и директор государственного архива социально-политической истории Тюменской области Елена Долгушина прикрепили на стену здания табличку с описанием арт-объекта.

Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Юлия Божок

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Ирина Широкова , Краснодон , мурал

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:31 29.10.2025Участники "Боевого кадрового резерва" стали героями фильма "Завтра наступит"
18:08 29.10.2025Динара Поштаренко: программа "Боевого кадрового резерва" дает возможность получить многогранное образование
17:57 29.10.202530 октября - события дня
17:30 29.10.2025В Тюмени открыли мурал "Наши герои вне времени"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора