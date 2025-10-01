В Тюмени открыли мурал "Наши герои вне времени"

| Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия" | Фото: Юлия Божок, ИА "Тюменская линия"

Мурал "Наши герои вне времени" появился на здании государственного архива социально-политической истории Тюменской области в Тюмени.

"Сегодня у нас торжественное открытие. Точно такой же объект находится в Краснодоне. Работа над муралом заняла почти месяц. Старт мы дали совместно с ребятами из Краснодона, которые приехали к нам на форум "Утро". Тюменский мурал расположился на здании архива не случайно. Архив - это то место, где хранится история. Наш проект как раз про переосмысление и сохранение", - рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" руководитель бренда "Моя территория" Ирина Мустыгина.

Отметим, мурал входит в проект "Твоя история", который реализуется при поддержке гранта губернатора Тюменской области. Соорганизатором является региональный департамент общественных связей.

"В Краснодоне прошла арт-лаборатория, в процессе которой пришла идея создать муралы-побратимы. Связи между двумя городами очень сильные. Делегации Тюменской области регулярно выезжают туда, проводят различные образовательные и спортивные мероприятия, регион восстанавливает инфраструктуру. Надеюсь, в перспективе на этом все не закончится", - прокомментировала директор департамента общественных связей Тюменской области Ирина Широкова.

На мурале есть две части: современность с микросхемами и прошлое с тюменским ковром. На нем изображены маки, которые активно цветут в Краснодоне.

На торжественном мероприятии Ирина Широкова и директор государственного архива социально-политической истории Тюменской области Елена Долгушина прикрепили на стену здания табличку с описанием арт-объекта.

Юлия Божок