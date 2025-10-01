В Тюмени ко Дню народного единства пройдет масштабный патриотический форум

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Яркое мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, состоится 4 ноября в Тюмени. В коворкинг‑пространстве ТЦ "Премьер" гостей ждет насыщенная программа: знакомство с российской цифровой платформой, объединяющей более 17 тыс. предпринимателей, презентация проекта INDIVA RUSSIA, мини‑ярмарка тюменских производителей, мастер‑классы, дегустация парфюмерных композиций и фотозона.

"Наша цель – показать, что единство – это не просто слово, а ежедневная работа, творчество и взаимная поддержка. Мы хотим создать пространство, где каждый найдет что‑то важное для себя: бизнес‑возможности, вдохновение или просто радость общения. День народного единства – это отличный повод напомнить, что вместе мы можем больше", – подчеркнула в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" региональный директор конкурса красоты INDIVA RUSSIA "Платья триколор" Наталья Скабицкая.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Программа мероприятия включит мастер‑класс по модельной походке, создание букетов в цветах триколора от флориста-предпринимателя Елены Митрофановой, дегустацию нишевых ароматов от российской компании и фотосессию в тематической зоне.

Перед участниками выступят репетитор начальных классов и цифровой предприниматель Анна Хабибуллина, юная предпринимательница, автор курса по ведению соцсетей и основатель агентства нянь Мария Самарцева, лучший аромастилист УФО 2025 Олеся Саргина.

Организаторы приглашают гостей поддержать дух праздника с соблюдением дресс-кода мероприятия, который соответствует цветам российского флага.

Напомним, в июне в честь Дня России около 50 участниц в нарядах цветов триколора прошли по главным улицам Тюмени парадом-шествием. Событие стало настоящим праздником единения и патриотизма. Участницы, одетые в платья синего, белого и красного цветов создали незабываемое зрелище, которое надолго осталось в памяти тюменцев.

Инна Кондрашкина