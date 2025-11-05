В Тюмени прошел мультиформатный праздник в День народного единства

Мероприятие, приуроченное ко Дню народного единства, состоялось в коворкинг‑пространстве на ул. 50 лет ВЛКСМ, 63 в Тюмени 4 ноября. Организаторы сумели совместить патриотическую тематику, деловые активности и творческие мастер‑классы, в результате получилось живое, разноплановое событие.

Одним из зримых акцентов стал дресс‑код: многие гости выбрали одежду в цветах российского флага – белом, синем и красном. Это придало событию узнаваемый визуальный стиль и сразу задало праздничное настроение.

Региональный директор конкурса красоты INDIVA RUSSIA "Платья триколор" Наталья Скабицкая рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия", что День народного единства – это не просто памятная дата, а повод поговорить о том, как важно поддерживать друг друга, вместе работать и творить.

"Мы постарались сделать так, чтобы каждый нашел здесь что‑то полезное: бизнес‑возможности, вдохновение, а кто‑то просто хорошо провел время. Когда мы вместе, получается больше", — подчеркнула она.

Деловая часть программы познакомила гостей с современной цифровой платформой для предпринимателей, объединяющей более 17 тыс. участников. Эксперты объяснили, как с помощью мобильного приложения можно удобнее планировать покупки и оптимизировать расходы. Практической иллюстрацией стала мини‑ярмарка. На ней посетители смогли протестировать сервис и приобрести товары по специальным ценам.

Творческая линия мероприятия предлагала несколько форматов на выбор. Желающие попробовали себя в роли моделей на мастер‑классе по походке. Для любителей прошла дегустация нишевых парфюмов. На ней специалист рассказывала о композиции ароматов и помогала подобрать индивидуальный запах.

Особую атмосферу создавала фотозона. Профессиональный фотограф запечатлел яркие моменты праздника, чтобы участники смогли сохранить воспоминания о нем.

В итоге, по словам организаторов, мероприятие получилось по-настоящему разноплановым. Гости узнали о новых бизнес-инструментах, поучаствовали в творческих мастер-классах и пообщались в неформальной обстановке.

