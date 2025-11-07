Победителей конкурса детских рисунков ко Дню Сибири наградили в Тюмени

Итоги юбилейного, 15-го областного конкурса рисунков "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани" подвели в Тюменской филармонии накануне Дня Сибири - праздника единения проживающих на территории от Урала до Дальнего Востока народов и вхождения ее в состав Российского государства.

Конкурс ежегодно приглашает к участию детей от 5 до 18 лет, проживающих в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме и прилегающих районах, они могут представить работы, отражающие историю и культуру Сибири. Помимо участия в конкурсе юные художники встречаются с известными писателями, издателями, историками, которые погружают ребят в мир сибирской истории и культуры. Эти встречи вдохновляют юных художников, раскрывая перед ними глубину и многообразие родного края. Независимое жюри из экспертов в области культуры, образования и искусства, оценило творческие работы тюменцев.

В 2025 году конкурс посвящен 80-летию победы в Великой Отечественной войне, а также героям специальной военной операции, единству фронта и тыла в борьбе с фашизмом, знаменательным датам и выдающимся личностям, в том числе – 440-летию со дня гибели Ермака, 100-летию первого ректора Тюменского государственного медицинского института Евгения Жукова, 95-летию профессора Тюменского государственного университета Владимира Загвязинского и 75-летию тюменского художника-поэта Юрия Юдина и другим памятным датам, составляющим историческое и культурное наследие региона.

"Сибирь – это регион, имеющий важнейшее значение для всей страны, - рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" депутат Госдумы Николай Брыкин. – Для меня, как человека, который жил и учился и в Тюмени, и на крайнем Севере, Сибирь – это, прежде всего, её люди, замечательные и надежные. Я горжусь тем, что я и себя считаю сибиряком, и очень рад находиться здесь накануне такого светлого праздника".

Он отметил, что к участию в конкурсе "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани" юных художников подталкивает не стремление показать себя, любовь к своему родному краю, к местам, где проживает столько знаменитых земляков, желание показать красоту сибирской природы.

"Прежде всего, это дает детям чувство, что мы все вместе, что мы едины, этим воспитывается чувство любви к Родине, - считает депутат. - И главное для них даже не получить признание и награду, что тоже важно, но сознание того, что они делают общее дело для своей малой родины и в целом для России, а это было нам нужно во все времена и особенно сегодня".

В 2025 году жюри конкурса определило 183 победителя. Выставку рисунков открыли на трех этажах Тюменской филармонии. Финалистам областного этапа конкурса "Тебя, Сибирь, мои обнимут длани" на сцене вручили заслуженные призы, все участники получили дипломы и вкусные подарки. Завершил празднование Дня Сибири музыкальный концерт.

По мнению председателя Общественной палаты Тюменской области Геннадия Чеботарёва, особенное значение празднованию Дня Сибири в этом году придает то, что его отмечают в год 80-ления победы в Великой отечественной войне и в объявленный президентом России Год защитника Отечества.

"Сегодня здесь собрались воспитанники детских садов, их родители, бабушки, дедушки, а также воспитатели, педагоги, чтобы вместе отметить День Сибири, и уже стало традицией в связи с этим праздником проводить конкурс детских рисунков. Ежегодно в нем участвуют несколько тысяч человек, в этот раз многие работы посвящены нашим героям, защитникам Родины, - рассказал председатель Общественной палаты Тюменской области. – И, конечно, важно было отразить это в рисунках, рассказать о солдатах Великой Отечественной войны и, конечно же, о героях СВО".

Кроме экспозиции конкурсных работ, в фойе Тюменской филармонии развернулась выставка документальных материалов, подготовленных в рамках проекта "Герои земли тюменской: от Великой Отечественной войны до специальной военной операции", ставшего победителем конкурса грантов губернатора Тюменской области на развитие гражданского общества.

Уникальный выставочный проект знакомит с историями 50 героев Тюменской области, защищавших Родину со времён Великой Отечественной войны до специальной военной операции. На стендах размещены портреты защитников с описанием их подвигов и боевых наград.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" председатель комиссии по историческому просвещению и сохранению исторической памяти общественной палаты Тюменской области, научный руководитель проекта Сергей Шилов, основа выставки - материалы, предоставленные областным архивом.

"Изюминка выставки в том, что мы впервые показываем тех героев, которые раньше оставались в тени, я имею в виду героев НКВД, чьи дела были рассекречены буквально в прошлом году. Эти документы предоставило управление Федеральной службы безопасности по Тюменской области", - сообщил он.

Он подчеркнул также, что такой проект обязательно должен получить продолжение. Под каждым портретом размещен QR-код, с помощью которого можно выйти на сайт и ознакомиться с документами. Некоторые из них общественность видит впервые. "Эта экспозиция - только анонс, лишь часть всей выставки, мы, к сожалению, не смогли всю ее разместить в рамках сегодняшнего замечательного мероприятия. Но 13 ноября мы приглашаем на официальное полномасштабное открытие этой выставки в Общественной палате", - добавил Сергей Шилов.

Напомним, что в День Сибири, 8 ноября, на пешеходной улице Дзержинского в Тюмени пройдет фестиваль народных игр и промыслов "Сибирские забавы". Гости услышат народные и казачьи песни, фольклорные наигрыши и хореографические зарисовки.

В чайной зоне "Вкус Сибири" гости праздника смогут согреться и насладиться чаем с пряниками, пирожками и вареньем. Ценители активного отдыха найдут место на интерактивной площадке "Забавы сибиряков", где будут проходить состязания в перетягивании каната и традиционные забеги в мешках.

Будет работать и интерактивная точка "Моя Сибирь на карте". Это карта впечатлений, на которой каждый желающий сможет оставить воспоминания о каком-либо городе Сибири. Любители настольных игр оценят масштабную игру-бродилку "Прогуляемся по Тюмени" от проекта "Гиды 55+. Перезагрузка", которая позволит прошагать по городу на большом игровом поле. Праздник пройдеёт с 15 до 18 часов.

