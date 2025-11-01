Фотовыставку “Связанные сердцем” открыли в Тюмени ко Дню матери

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Фотовыставка “Связанные сердцем”, посвященная Дню матери, открылась в бизнес-отеле “Евразия” 23 ноября. Проект, состоящий из 80 портретов, подготовила тюменская региональная общественная организация “Юнона”.

Как рассказала заместитель председателя региональной общественной организации “Юнона” Анастасия Сметанина, фотопроект отражает современных мам.

“Мы подготовили портреты мам с разным количеством детей, в том числе матерей и жен участников СВО. Есть фотография матери погибшего на СВО сына: она держит его портрет, рядом единственная внучка, и супруга сына. Есть фотография женщины, у которой муж пропал в зоне СВО без вести. Приняла участие в нашем проекте и ветеран специальной военной операции Разипа Жимбаева. Нам хочется отразить важность роли мамы в обществе, отразить ее заботу, любовь и ласку в портретах”, – дополнила она.

23 ноября выставка будет экспонироваться в отеле “Евразия”. В декабре и январе портреты горожане смогут увидеть в офисе регионального Союза женщин России. В Международный женский день, 8 марта, авторы проекта планируют подарить портреты тем, кто на них запечатлен.

Все снимки сопровождаются описанием. Некоторые оформлены в серии.

Фотопроект “Связанные сердцем” вытекает из проекта “Преображение”, в рамках которого преобразили 10 женщин.

“Они изменили внешность, свой облик, наряды, причёски. Таким образом, они стали более уверенными. Сегодня поздравим наших участниц. Они в свою очередь выступят в роли моделей и продемонстрируют на себе одежду из коллекции из экокожи российского дизайнера Анны Овеян. Затем всех ждет концерт”, – добавила Анастасия Сметанина.

Одна из участниц проекта – мать девятерых детей Евгения Денисова. Однажды ее пригласили принять участие в “Преображении” и она согласилась. Благодаря участию в проекте Евгения похудела – изменился размер одежды.

“Мне подобрали такой образ, на который я, наверно, никогда в жизни бы не решилась. У меня были длинные волосы, предложили сделать короткую стрижку. Я бы ни разу в жизни не сделала бы татуаж губ, бровей, а здесь надумала. Мне также подобрали одежду. Я всегда ходила в спортивных костюмах, но теперь я могу надеть платье и юбку. Очень довольна результатом. Проект помог мне как физически, так и эмоционально. Я стала уверенней и поняла, что нужно себя любить. Детям нравится, супруг в восторге, он по-другому на меня смотрит”, – заключила Евгения Денисова.

Инна Пахомова