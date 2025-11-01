Александр Моор: Тюменская область развивается благодаря взвешенному подходу

  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
Губернатор, 11:34 27 ноября 2025

Тюменская область развивается благодаря взвешенному подходу, разумно используя накопленные преимущества. Об этом сказал губернатор Александр Моор, выступая с ежегодным посланием "О положении дел в Тюменской области и перспективах ее развития" в Тюменской облдуме.

2025 год, который скоро завершится, особым образом соединил прошлое, настоящее и будущее, напомнил глава региона. Прежде всего — это год юбилея Великой Победы, Год защитника Отечества. В регионе он стал Годом героев в честь земляков, чьи дела и поступки уже стали историей, а также тех, кто проявляет мужество и самоотверженность в наши дни. 2025 год дал старт и новому этапу реализации национальных проектов.

"Завершение года - время подведения итогов. Нам предстоит ответить, во первых, справились ли мы с задачами и какими стали благодаря приобретенному опыту. Во-вторых, понять, что дальше, как мы будем двигаться вперед, что видим на горизонте. Начнем с первого: как мы прошли этот год. Главное, мы не дрогнули, не отступили, не сдали ни одной ключевой позиции. По-прежнему оказывается всесторонняя ресурсная поддержка специальной военной операции. Президент Российской Федерации Владимир Путин в своем выступлении на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в этом году заявил: "Россия явила миру высочайшую меру устойчивости, способность выдерживать сильнейшее внешнее давление". Эти слова совершенно верны, в том числе и в отношении Тюменской области", - произнес Александр Моор.

Губернатор предложил задуматься о том, на чем основана устойчивость. В качестве примера он напомнил, что в 2025 году регион не так пострадал от природных угроз и бедствий, как в предыдущем. Дело в том, что был учтен накопленный опыт, выстроена система превентивного и оперативного реагирования на вызовы, заранее расширена и модернизирована сеть оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и неблагоприятных природных явлениях. Увеличили пропускную способность русла реки Ишим, очистили берега там, где необходимо, построили временные защитные сооружения и в результате свели последствия паводка к минимуму. Такой же ликвидированы в первые сутки с момента обнаружения. На это ушли немалые деньги, но сэкономили намного больше. Силы и средства, которые сберегли, пошли на цели развития, заверил глава региона.

"Я начал с этого примера, потому что он показателен. Примерно так дело обстоит и в целом. Мы продолжаем наше развитие в рамках консервативного подхода, о котором я говорил в предыдущем послании. Более того, благодаря такому взвешенному подходу это развитие и продолжается. Мы разумно используем накопленные преимущества, твердо следуем обозначенным долгосрочным приоритетам, перед трудностями не пасуем", - заключил Александр Моор.

Трансляция ведется на 100 медиаплощадках Тюменской области, Югры и Ямала, а также в официальных аккаунтах Александра Моора в ВКонтакте и в "Одноклассниках".

Инна Пахомова

﻿
