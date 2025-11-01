Бюджет Тюменской области сохранит социальную направленность, заявил Александр Моор

  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
фото Александра Аксенова, ИА "Тюменская линия"

Бюджет региона сохранит ярко выраженную социальную направленность. Об этом заявил губернатор Александр Моор в ходе ежегодного послания "О положении дел в Тюменской области" на 43-м заседании областной думы 27 ноября.

"Все социальные обязательства будут выполнены", — отметил Александр Моор. Он подчеркнул, что сложности текущей ситуации отразились на бюджете, о такой перспективе было известно и к этому готовились заранее.

"Наша финансовая политика была ультраконсервативной. Долгие годы мы обходились без заимствований, жили всегда на свои средства. Дефицит бюджета 2024 года был погашен без привлечения коммерческих кредитов. В 2025 году мы начали осторожно использовать кредитный инструмент", — сказал глава региона.

По актуальной оценке федерального министерства финансов, Тюменская область имеет высокий уровень долговой устойчивости. Агентство АКРА дважды за 2025 год подтвердило наивысший уровень кредитного рейтинга Тюменской области по национальной шкале с прогнозом - "стабильный".

