  • 27 ноября 202527.11.2025четверг
  • USD78,5941
    EUR91,5047
  • В Тюмени 0..-2 С 4 м/с ветер западный

Трансляция послания Александра Моора "О положении дел в области"

В Тюменской области за год запущено в эксплуатацию пять школ

Губернатор, 12:16 27 ноября 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете В Тюменской области объем инвестиций вырос на 19 % за год

Пять школ открыли и ввели в эксплуатацию в пяти муниципалитетах Тюменской области в 2025 году. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор во время ежегодного послания "О положении дел в области" на 43-м заседании Тюменской областной думы 27 ноября.

В текущем году также свои двери открыли два детских сада, большой комплекс школы-сада в п. Московском, новый учебно-лабораторный корпус Тюменского госуниверситета.

"В Боровском завершили реконструкцию спортивного комплекса "Олимпия". В нем создали все условия для занятий спортом ветеранов специальной военной операции. До конца года откроется крытый ледовый каток на улице Судоремонтной в Тюмени. Также в этом году мы начали новый масштабный проект - строительство концертного зала в Тобольске", - отметил глава региона.

В сфере дорожного строительства помимо планового ремонта в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" открыли новый съезд на Червишевском тракте, который ведет в микрорайон Ново-Комарово. Развязка почти полностью готова, включая соединение с ул. Федора Достоевского. Открыто движение по магистральной улице Фармана Салманова, по семикилометровой транспортной развязке на пересечении Московского тракта и ул. Сергея Джамбровского.

До конца года для жителей региона также откроются три новых поликлиники в п. Богандинском, Тобольске, Тюмени и пять ФАПов. Таким образом, сеть социальных учреждений региона за год расширилась более чем на 10 новых объектов.

Юлия Божок

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , национальный проект Инфраструктура для жизни , нацпроекты , послание губернатора , ремонт дорог , строительство школ

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:27 27.11.2025В Тюменской области объем инвестиций вырос на 19 % за год
12:16 27.11.2025В Тюменской области за год запущено в эксплуатацию пять школ
12:05 27.11.2025Бюджет Тюменской области сохранит социальную направленность, заявил Александр Моор
11:54 27.11.2025Тюменский межуниверситетский кампус станет центром научно-технологического прогресса

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора