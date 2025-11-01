В Тюменской области за год запущено в эксплуатацию пять школ

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять школ открыли и ввели в эксплуатацию в пяти муниципалитетах Тюменской области в 2025 году. Об этом рассказал губернатор региона Александр Моор во время ежегодного послания "О положении дел в области" на 43-м заседании Тюменской областной думы 27 ноября.

В текущем году также свои двери открыли два детских сада, большой комплекс школы-сада в п. Московском, новый учебно-лабораторный корпус Тюменского госуниверситета.

"В Боровском завершили реконструкцию спортивного комплекса "Олимпия". В нем создали все условия для занятий спортом ветеранов специальной военной операции. До конца года откроется крытый ледовый каток на улице Судоремонтной в Тюмени. Также в этом году мы начали новый масштабный проект - строительство концертного зала в Тобольске", - отметил глава региона.

В сфере дорожного строительства помимо планового ремонта в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" открыли новый съезд на Червишевском тракте, который ведет в микрорайон Ново-Комарово. Развязка почти полностью готова, включая соединение с ул. Федора Достоевского. Открыто движение по магистральной улице Фармана Салманова, по семикилометровой транспортной развязке на пересечении Московского тракта и ул. Сергея Джамбровского.

До конца года для жителей региона также откроются три новых поликлиники в п. Богандинском, Тобольске, Тюмени и пять ФАПов. Таким образом, сеть социальных учреждений региона за год расширилась более чем на 10 новых объектов.

Юлия Божок