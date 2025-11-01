В президиум политсовета Тюменского реготделения "Единой России" вошли Олег Ямпольский и Елена Дремина

| Фото: из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

В президиум регионального политсовета "Единой России" вошли руководитель общественной организации участников СВО "Держава" Олег Ямпольский и депутат думы Тюменского муниципального округа Елена Дремина.

Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор по итогам конференции Тюменского регионального отделения "Единой России".

"Поблагодарил однопартийцев за хорошую работу. Мы добились впечатляющих результатов на муниципальных выборах. В Единый день голосования наши кандидаты получили 349 из 374 мандатов — это свыше 93 %. Очередная уверенная победа", - подчеркнул глава региона.

Члены "Единой России" оказывали помощь участникам СВО и их близким. Общими силами собрано и отправлено 602 т гуманитарных грузов. В Год защитника Отечества и Год героев активно участвовали в патриотических акциях, мероприятиях по сохранению исторической памяти.

"В рамках конференции проголосовали за новый состав регионального политического совета партии и президиума регионального политсовета. Процедура плановая: состав подлежит обновлению раз в год не менее чем на 10 %", - пояснил губернатор.