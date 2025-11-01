Туроператоры из Китая посетят Тюменскую область

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Информационный тур для туроператоров из Китайской Народной Республики готовят в Тюменской области при содействии Комитета по туризму города Москвы. Гости приедут в регион через пару недель, сообщила директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Анна Линкер.

"Совместно с Комитетом по туризму города Москвы приглашаем делегацию туристических операторов Китайской Народной Республики. Сначала китайцы прилетят в Москву, на протяжении нескольких дней будут знакомиться с туристическими возможностями столицы. После этого они прилетят в Тюменскую область. Покажем им Тюмень и Тобольск. Таким образом сформируем маршрут на постоянной основе и предложим его китайским туристам. Сегодня есть прямые сообщения с Китаем, и мы видим интерес жителей Поднебесной. Надеюсь, будет очень выгодное сотрудничество", - добавила она.

Отметим, в Тюменской области на протяжении нескольких лет реализуют совместные проекты с Комитетом по туризму Москвы. Это и образовательные программы, и запуск турмаршрутов, в рамках которых можно посетить два города за один период.

Важный шаг — развитие внутреннего туризма во взаимодейстии. Так, 28 ноября на Цветном бульваре в Тюмени начал работу туристско-информационный центр Москвы. По-новогоднему украшенный павильон установили неподалеку от арки. Посетив его, горожане могут узнать о том, как спланировать отдых в столице, послушать об интересных достопримечательностях, принять участие в викторине. В этот раз внимание путешественников привлекают к большому проекту "Зима в Москве", который стартует 1 декабря и продлится до конца февраля. Как отмечают специалисты ТИЦ Москвы, для жителей столицы и ее гостей к новогодним праздникам подготовили уникальные программы, большинство из которых бесплатны - по регистрации или просто при посещении объекта.

"Главная наша задача заключается в том, чтобы региональный турист, приезжая к нам в столицу, не пугался, что все стоит денег. В Москве можно посетить, например, в рамках фестиваля "Усадьбы Москвы" одну из усадеб как в формате иммерсивного спектакля, так и в рамках чаепития с графиней, бал-маскарада по регистрации бесплатно", — пояснила специалист туристического информационного центра Москвы Мария Ергакова.

Отметим, Тюменская область, в свою очередь, тоже демонстрировала свой туристический потенциал в столице. Например, маршруты региона ранее представляли в парке "Зарядье", рассказывали про "Сибирские каникулы".

Инна Пахомова