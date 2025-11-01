Жители Тюмени могут выиграть проживание в Москве и сувениры в ТИЦ Москвы

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Шанс выиграть бесплатное проживание в московском отеле и сувениры имеют тюменцы, которые примут участие в викторине в туристско-информационном центре Москвы. По-новогоднему украшенный павильон установили неподалеку от арки на Цветном бульваре в областной столице.

Событие проводится в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере туризма между Комитетом по туризму города Москвы и Тюменской областью, напомнила директор Агентства туризма и продвижения Тюменской области Анна Линкер. Визит столичных коллег, презентующих туристические возможности столицы жителям Тюмени и области, стал хорошей традицией. Это не первая акция, заметила Анна Линкер. Совместными усилиями ранее реализовали много программ, которые интересны и выгодны не только жителям Тюменской области. Это полезно и туристическому бизнес-сообществу. Сотрудничество направлено на обмен опытом и повышение взаимовыгодного сотрудничества в организации туристических маршрутов.

"Например, созданы турпродукты, позволяющие побывать в двух столицах за один период. Их представили индийцам. Сейчас мы выходим на международный рынок и запуск продукта в более широкую продажу. Кроме того, с Комитетом по туризму города Москвы мы готовим инфотур для китайских туроператоров. Среди проектов, реализуемых совместными усилиями: образовательные программы, рекламная кампания, которая организована на постоянной основе", — добавила Анна Линкер.

Туристско-информационный центр Москвы начал работу 28 ноября. Побывать в нем можно на протяжении трех дней с 11 до 20 часов. Здесь работает интерактивная зона "Зимняя почта", где бесплатно можно подписать и отправить новогодние открытки семье и друзьям. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо прийти в ТИЦ Москвы с 11 до 20 часов. Специалисты зададут вопросы о столице. В случае правильного ответа участнику викторины выдадут талон, часть которого поместят в лототрон. Большие розыгрыши будут проводить в 18 часов.

В этот раз внимание любителей путешествовать привлекают к большому проекту "Зима в Москве", который стартует 1 декабря. По словам специалиста туристического информационного центра Москвы Марии Ергаковой, для жителей и гостей столицы до конца февраля будут действовать уникальные программы, большинство из которых бесплатны - по регистрации или просто при посещении объекта.

"В этот раз у нас задействуют более 410 площадок не только в центре Москвы, но и в отдаленных локациях — площадка "Москино", дворянские усадьбы. Также у нас будут семейные молодежные фестивали, ярмарки, мастер-классы, бесплатные экскурсии. Появится возможность посмотреть городские и уличные представления, научиться чему-нибудь новенькому. Например, в "Коломенском" можно посетить ретроателье в стилистике XIX века, померить платье, сделать фотографии на память. У нас уже открылся знаменитый каток на ВДНХ. Будут и новые катки, многие бесплатны по регистрации. Например, каток в парке Северного речного вокзала или каток вдоль набережной в Коломенском", — поделилась она.

В ТИЦ Москвы специалисты подскажут, как спланировать маршрут, предложат изучить цифровой сервис. Здесь можно приобрести билеты, забронировать гостиницу и зарегистрироваться на бесплатные мероприятия от проекта.

Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова