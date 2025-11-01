  • 28 ноября 202528.11.2025пятница
Строительство поликлиники завершили в поселке Богандинский

Экономика, 19:59 28 ноября 2025

Строительство филиала поликлиники Областной больницы № 19 завершили в п. Богандинский. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

В структуре учреждения предусмотрено взрослое и детское отделения, рентгено-диагностическое отделение. Филиал будет обслуживать пациентов 15 населенных пунктов. Общая численность прикрепленного населения – 23 тыс. 466 человек, в том числе 5 тыс. 375 детей.

В новой поликлинике будет создана доступная среда для маломобильных пациентов и организовано оказание всех видов первичной медико-санитарной помощи, включая специализированную и стоматологическую медицинскую помощь для взрослого и детского населения в пределах одного здания.

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Объект построен в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения" национального проекта "Продолжительная и активная жизнь".

# больница , национальный проект Продолжительная и активная жизнь , нацпроекты , поликлиника , строительство

