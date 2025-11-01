  • 30 ноября 202530.11.2025воскресенье
  • USD78,2284
    EUR90,8190
  • В Тюмени 1..3 С 3 м/с ветер юго-западный

На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск легковушка въехала в "Газель"

Происшествия, 09:31 30 ноября 2025

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Renault Logan въехал в стоящий автофургон "Газель" дорожной службы на 247-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением автомобиля.

Как сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области, в аварии получили ранения оба водителя 37-ми и 63-х лет. В "Рено" перевозились двое детей восьми и двенадцати лет. Предварительно, они не пострадали.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# авария , Госавтоинспекция Тюменской области , трасса

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:31 30.11.2025На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск легковушка въехала в "Газель"
10:14 29.11.2025Тюменка лишилась 150 тыс. рублей в погоне за легкой прибылью
20:55 28.11.20255 тысяч рублей штрафа заплатил тюменец за немытые номерные знаки автомобиля
19:37 28.11.2025За пьяную поездку в магазин пожилой водитель остался без "Нивы"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора