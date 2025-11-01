На трассе Тюмень - Ханты-Мансийск легковушка въехала в "Газель"
Renault Logan въехал в стоящий автофургон "Газель" дорожной службы на 247-м километре федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск. Предварительно, водитель легковушки не справился с управлением автомобиля.
Как сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области, в аварии получили ранения оба водителя 37-ми и 63-х лет. В "Рено" перевозились двое детей восьми и двенадцати лет. Предварительно, они не пострадали.
Обстоятельства ДТП выясняются.