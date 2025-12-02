  • 2 декабря 20252.12.2025вторник
В Тюменской области расширят применение проекта госкорпорации "Росатом"

Губернатор, 18:28 02 декабря 2025

Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области

Развитие проекта Росатома "Эффективный регион" рассмотрели на совещании "Эффективный регион: успешные практики бережливого производства в Тюменской области" в региональном правительстве 2 декабря. 40 проектов реализовано в области в рамках данного проекта с начала 2025 года. Они касаются разных сфер жизнедеятельности. И практически все направлены на повышение производительности труда в условиях дефицита кадров.

Губернатор Тюменской области призвал коллег еще активней работать с Росатомом и расширять применение проекта.

"Необходимо расширять проект "Эффективный регион", и делать это системно с большим привлечением в эту деятельность. Хочу поблагодарить тех, кто уже участвует в этом проекте, кто улучшает жизнь жителей региона, особенно в части здравоохранения. Это самая сложная сфера. Обращаюсь к тем, кто еще не участвует, задуматься: инструменты Росатома помогают оперативно решать важные вопросы увеличения производительности труда, повышения качества оказываемых услуг и многое другое", - сказал глава региона.

47 новых проектов было запущено в Тюменской области в работу с начала 2025 года, на сегодня 40 – реализованы. Обучение по основам бережливого производства прошли 352 специалиста.

Участникам совещания презентовали четыре проекта: "Оптимизация процесса замещения должностей гражданской службы без конкурса в исполнительных органах государственной власти Тюменской области", "Оптимизация процесса получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов", "Организация медицинской помощи пациентам с заболеванием кисти различной этиологии в ГБУЗ ТО "Областная клиническая больница №2" и "Оптимизация процесса ученического самоуправления". Они находятся на разной стадии реализации, но все уже показали позитивную динамику.

Эксперты госкорпорации "Росатом" оказывают поддержку региональному правительству по внедрению бережливых инструментов в исполнительные органы власти и подведомственные учреждения с 2021 года в рамках действующего соглашения. В проекте "Эффективный регион" участвуют 90 учреждений по 11 направлениям: здравоохранение, пенсионное и социальное обеспечение, образование, государственное и муниципальное управление, инвестиции, ветеринария, культура, бизнес, статистика и спорт.

За четыре года было разработано 195 проектов, из которых 141 - успешно завершен, 54 находятся в стадии реализации. Больше всего применяют советы экспертов Росатома в системе здравоохранения – 81 проект, образование – 36, социальное обеспечение – 32, управление – 24.

Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области

"В 2025 году Тюменская область по предварительным результатам реализации проекта "Эффективный регион" поднялась на четвертое место с 20-го по уровню образцовых организаций, которые применяют технологии бережливого производства в своей деятельности. Это школы, медучреждения, социальные учреждения", - отметил руководитель проекта АО "Производственная система "Росатом" Госкорпорации "Росатом" Олег Степанов.

Всего 19 организаций Тюменской области в сферах здравоохранения, образования и соцобеспечения признаны образцовыми в тиражировании компетенций в области применения бережливых технологий.

Сертификаты соответствия званию образца регионального и федерального уровней губернатор Тюменской области вручил руководителям многофункционального центра, отделения социального фонда России по Тюменской области, Областной больницы №3 Тобольска, городским поликлиникам №№ 5, 6, 8, 12, Медицинского города, Областной станции скорой медицинской помощи, наркологического диспансера, клинической психиатрической больницы, ОКБ №2.

Анжела Лебедева

В Тюменской области расширят применение проекта госкорпорации "Росатом"

Губернатор, 18:28 02 декабря 2025
