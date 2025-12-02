Тюменские самбисты заняли пьедестал всероссийских соревнований

| Фото: Федерация самбо Тюменской области | Фото: Федерация самбо Тюменской области

Воспитанницы школы № 38 Тюмени и Нижнетавдинской СОШ стали победителями и призерами всероссийских соревнований школьной лиги самбо "Время первых".

В дисциплине "Спортивное самбо" верхнюю ступеньку пьедестала заняли тюменки Лидия Овчинникова (весовая категория до 47 кг) и Арина Чусовкова (до 51 кг). Лидия Богданова из Нижней Тавды стала бронзовым призером до 47 кг, сообщает Федерация самбо Тюменской области.

Всего в соревнованиях участвовала 21 команда из разных регионов России - это более 200 спортсменов суммарно.

"Занять третье общекомандное место среди лучших школ России — это большое достижение. Особенно впечатляет победа в виде программы демо самбо командный зачёт и бронза в демо-самбо индивидуальный зачёт.

Это свидетельствует о высоком уровне подготовки, упорстве и сплочённости команды", - прокомментировали в Федерации.