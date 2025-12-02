Жога поручил своевременно закупить подарки для детей и обеспечить безопасность новогодних праздников

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

О необходимости обеспечить своевременную закупку новогодних подарков и безопасную организацию праздничных мероприятий на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами заявил полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артём Жога.

Одной из тем совещания стала подготовка регионов к Новому году, сообщает пресс-служба полпредства.

"Новый год – это, прежде всего, праздник для детей, подчеркнул Артём Жога. - Прошу регионы уже сейчас приступить к проработке вопросов, связанных с поздравлением воспитанников детских домов, школ-интернатов, детей наших героев, которые выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, и других категорий ребят. Необходимо обеспечить своевременную закупку подарков и безопасную организацию праздничных мероприятий".

Также полпред заслушал доклады главных федеральных инспекторов о текущей социально-экономической ситуации в субъектах Уральского федерального округа.