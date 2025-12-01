Спрос на премиальные авто в Тюменской области вырос на 6 % за год

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 6 % вырос спрос на премиальные авто в Тюменской области за 2025 год. При этом средняя цена снизилась на 5,1 % и составила 1 млн 899 тыс. рублей.

По данным "Авито авто", в динамике спроса лидирует Audi: автомобилями этой марки стали интересоваться больше на 41,6 %. Среди отдельных моделей наиболее заметно увеличился показатель Audi A4 в два раза, Lexus IS - 85,4 % и Lexus RX - 16,7 %. Более умеренную динамику показали Mercedes-Benz S-класса, BMW X5 и Audi A6 серии: их популярность выросла на 9,6 %, 6,8 % и 5,6 %.

"Спрос на китайские авто премиум-сегмента растет значительно быстрее, чем на машины европейских и американских производителей. Однако их доля в общем объеме премиума пока составляет лишь от четырех до пяти процентов. Это свидетельствует о том, что потенциал для дальнейшего роста их присутствия велик и конкуренция между моделями будет расти: потребители все чаще рассматривают такие бренды как альтернативу, особенно когда важны технологии, электрификация и соотношение цены и оснащения", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.

Интерес к китайским авто премиум-класса вырос кратно больше – почти в 2,5 раза, а средняя цена снизилась на 17,4% – до 3,5 млн рублей. Наиболее востребованы - EXEED, Li Auto, Tank и Zeekr.