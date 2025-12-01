  • 18 декабря 202518.12.2025четверг
  • USD80,3807
    EUR94,1478
  • В Тюмени -12..-14 С 3 м/с ветер юго-западный

Спрос на премиальные авто в Тюменской области вырос на 6 % за год

Экономика, 14:45 18 декабря 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

На 6 % вырос спрос на премиальные авто в Тюменской области за 2025 год. При этом средняя цена снизилась на 5,1 % и составила 1 млн 899 тыс. рублей.

По данным "Авито авто", в динамике спроса лидирует Audi: автомобилями этой марки стали интересоваться больше на 41,6 %. Среди отдельных моделей наиболее заметно увеличился показатель Audi A4 в два раза, Lexus IS - 85,4 % и Lexus RX - 16,7 %. Более умеренную динамику показали Mercedes-Benz S-класса, BMW X5 и Audi A6 серии: их популярность выросла на 9,6 %, 6,8 % и 5,6 %.

"Спрос на китайские авто премиум-сегмента растет значительно быстрее, чем на машины европейских и американских производителей. Однако их доля в общем объеме премиума пока составляет лишь от четырех до пяти процентов. Это свидетельствует о том, что потенциал для дальнейшего роста их присутствия велик и конкуренция между моделями будет расти: потребители все чаще рассматривают такие бренды как альтернативу, особенно когда важны технологии, электрификация и соотношение цены и оснащения", – прокомментировал Андрей Ковалев, директор направления "Автомобили с пробегом" в Авито.

Интерес к китайским авто премиум-класса вырос кратно больше – почти в 2,5 раза, а средняя цена снизилась на 17,4% – до 3,5 млн рублей. Наиболее востребованы - EXEED, Li Auto, Tank и Zeekr.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# автомобили

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:51 18.12.2025Шесть исторических зданий обрели инвесторов в Тюменской области за четыре года
14:56 18.12.2025В Сбере рассказали, как и на что россияне тратили и сберегали деньги и бонусы в 2025 году
14:45 18.12.2025Спрос на премиальные авто в Тюменской области вырос на 6 % за год
14:23 18.12.2025Обсерваторию на новой школе в Тюмени установят в апреле 2026 года

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора