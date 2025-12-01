В Тобольском округе на трассе столкнулись Lada и бензовоз

| Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Lada и бензовоз MAN столкнулись на 167-м километре трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском округе 29 декабря. Ранения в ДТП получили водитель и 47-летняя пассажирка легкового автомобиля, пишет Госавтоинспекция по Тюменской области.

По предварительным данным, 58-летний житель Ярковского округа, который был за рулем Lada, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Обстоятельства ДТП выясняются.

Сотрудники ведомства просят выбирать скорость на трассах с учетом дорожных и погодных условий, а также видимости в пути. Постараться отложить дальние поездки до окончания снегопада.