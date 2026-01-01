  • 23 января 202623.01.2026пятница
  • В Тюмени -32..-34 С 1 м/с ветер юго-западный

14,6 тонн ягод собрали в Тюменской области в 2025 году

Экономика, 09:45 23 января 2026

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

14,6 тонн ягод с плодоносящих кустарников собрали в Тюменской области в 2025 году. Общая площадь посадки ягод составила 75,3 гектара, сообщает региональный департамент АПК.

Успешному сбору первого полноценного урожая способствовали благоприятные погодные условия и применение специализированной техники. В Тюменской области выращиванием и переработкой ягод занимаются ООО "Миг" в Викуловском округе и ООО ТПК "Ягоды плюс" с филиалами в шести муниципальных округах.

Местные предприятия выращивают такие полезные ягоды, как смородина, облепиха, рябина и черноплодная рябина.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ягоды

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:13 23.01.2026В Тюменской области число предпринимателей за 2025 год увеличилось на 4 тыс. 121
09:45 23.01.202614,6 тонн ягод собрали в Тюменской области в 2025 году
09:23 23.01.2026Более 1,2 тыс. безработных в Тюменской области получили поддержку психологов
17:27 22.01.202636 % соискателей из Тюмени не готовы снижать зарплатные ожидания при поиске работы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора