14,6 тонн ягод собрали в Тюменской области в 2025 году

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

14,6 тонн ягод с плодоносящих кустарников собрали в Тюменской области в 2025 году. Общая площадь посадки ягод составила 75,3 гектара, сообщает региональный департамент АПК.

Успешному сбору первого полноценного урожая способствовали благоприятные погодные условия и применение специализированной техники. В Тюменской области выращиванием и переработкой ягод занимаются ООО "Миг" в Викуловском округе и ООО ТПК "Ягоды плюс" с филиалами в шести муниципальных округах.

Местные предприятия выращивают такие полезные ягоды, как смородина, облепиха, рябина и черноплодная рябина.