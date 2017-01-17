Тюмень предложила Максиму Соколову дорожное софинансирование

фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Одно из главных событий нового года в Тюмени свершилось 17 января - министр транспорта России, полпред президента в УФО и губернаторы Тюменской области, Ямала и Югры торжественно открыли обновленные авиационные ворота в Западную Сибирь. Порадовавшись удобному и комфортному аэропорту, чиновники уделили внимание и обсуждению оставшихся транспортных проблем. Главная из которых тоже находится на юге Тюменской области и тоже касается северных автономий - безопасность и качество федеральных, региональных и муниципальных дорог. О том, что осталось за кадром - в нашем материале.

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"Аэропорт "Рощино" всегда был стратегическим при освоении территории Крайнего Севера. Развитие Югры и Ямала немыслимо без "Рощино" - это один из ключевых аэропортов России", - отметил на церемонии открытия полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Игорь Холманских. Кстати, в этот раз он впервые приехал в столицу региона не самолетом - поездом.

А вот главы исполнительной власти северных округов прилетели в гости к Владимиру Якушеву вместе – как в былые времена, и улетели вместе на одном самолете. Пока ждали министра транспорта России Максима Соколова, тюменский губернатор устроил коллегам экскурсию по аэропорту – в зоне вылета главы прошлись по всем торговым точкам с сибирскими сувенирами и фирменной атрибутикой "Уралвагонзавода".

фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Любопытно, что Владимир Якушев, Дмитрий Кобылкин и Наталья Комарова держались от федеральных чиновников чуть поодаль, но всегда были вместе. Все это было закономерно, ведь аэропорт "Рощино" финансировали все три региона через программу "Сотрудничество". Большую часть денег вложили Тюменская область и Ямал. Для последнего "Рощино" стал базовым аэропортом для региональной авиакомпании "Ямал". Югра финансово участвовала меньше - ведь на ее территории уже есть три международных аэропорта. Однако Наталья Комарова знает, что каждый десятый пассажир, проходящий через воздушные ворота Тюмени - это югорчанин.

фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

После торжественной части полпред Игорь Холманских и министр транспорта России Максим Соколов отправились на обзорную экскурсию по Тюмени, а затем в правительстве Тюменской области прошло совещание, посвященное безопасности и качеству дорог на юге региона.

Область предложила министерству транспорта рассмотреть вопрос о расширении до четырех полос трассы Тюмень - Тобольск. Дело в том, что на отдельных ее участках плотность движения достигает 11-15 и даже 19 тыс. автомашин в сутки. А это значит, что существующие две полосы уже не справляются с такой интенсивностью. Подкрепляет необходимость расширения дороги и печальная статистика ГИБДД. Согласно ей, на этом участке федеральной трассы хоть и стало меньше аварий, зато увеличилось количество погибших в них, потому что основной причиной ДТП является выезд на полосу встречного движения и превышение скорости.

Стоит отметить, что на участках, отремонтированных ФГУ "Уралуправтодор" в 2016 году, дорога уже расширена до четырех полос. В перспективе между направлениями движения должна появиться и разделительная полоса (так называемый "отбойник" – ред.).

Еще одно предложение для министерства – создание вокруг Тюмени полукольца, которое обеспечило бы непрерывное движение транзитного транспорта без проезда через Тюмень и дорогу "Объезд вокруг Тюмени". "Уралуправтодор" и тюменские чиновники внесли предложение о том, что полукольцо должно пройти через населенные пункты Успенка – Червишево – Онохино – Богандинку с выходом на Ишим, а от Богандинки через несколько километров есть региональная дорога с выходом на Тобольск - Ханты-Мансийск.

Оба новшества предлагается профинансировать совместно с федеральным центром, где 25% - вложения бюджета Тюменской области, а 75% - федерального бюджета.

Максиму Соколову понравились обе идеи тюменцев. Пока это только проекты, но учитывая, что губернатору Владимиру Якушеву уже удалось добиться того, что регион может в рамках бюджетного кодекса выделять деньги на реконструкцию федеральных трасс, эти вопросы не будут отложены в долгий ящик.

Лариса Рычкова