up

28.02.2017 вторник

EUR 61.2569

USD 57.9371

В Тюмени -9..-11 С 2 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменская команда проведет СУП на Всемирном фестивале молодежи и студентов

20:00 28 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Слет успешных предпринимателей проведет тюменская команда из 60 человек в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в 2017 году. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" депутат Тюменской областной думы, вице-президент общероссийской общественной организации предпринимателей "ОПОРА России" Эдуард Омаров.

"На Российском инвестиционном форуме в Сочи мы обсуждаем организацию на Всемирном фестивале молодежи и студентов первой за всю его историю площадки, посвященной молодежному предпринимательству", - сообщил вице-президент организации "ОПОРА России".

По словам Эдуарда Омарова, Слет успешных предпринимателей (СУП) - уникальный специальный проект организации "ОПОРА России".

"Мы соберем перспективных молодых предпринимателей со всего мира, и поможем им наладить новые деловые связи и контакты, получить те знания о бизнесе, которые актуальны сейчас и в будущем. Мы привлечем около 30 ведущих международных и отечественных экспертов-предпринимателей, в том числе из Тюменской области. Наш регион получит мощное информационное продвижение на крупной международной площадке, а Россия задаст новый тон развития предпринимательства", - подчеркнул Эдуард Омаров.

Евгений Бабенко

Теги: предприниматели , талантливая молодежь , Эдуард Омаров , инвестиционный форум
Ранее в сюжете
28.02.2017, 16:52 «Деловая Россия» поможет распространить тюменский опыт господдержки бизнеса
28.02.2017, 15:43 Вузы смогут открывать школьные классы
28.02.2017, 15:10 Опыт Тюменской области по техприсоединению к сетям высоко оценили на инвестиционном форуме
28.02.2017, 13:32 Владимир Якушев провел переговоры с послом Италии
28.02.2017, 11:21 Регионы России подписали соглашения о субсидиях по проекту «Городская среда»
28.02.2017, 09:54 Медведев: Россия справилась с кризисом
27.02.2017, 20:37 Тюмень привлекает передовые технологии бурения

Последние новости

20:00 Тюменская команда проведет СУП на Всемирном фестивале молодежи и студентов
18:16 Оштрафован виновный в сходе снега с крыши на ребенка в Боровском
18:05 Тюменская область вошла в число лучших регионов России по оценке регулирующего воздействия
17:56 В Тюмени выяснили причину неприятного запаха в районах города
17:54 1 марта - события дня
17:43 В Тобольске подписаны договоры с победителями конкурса проектов СИБУРа Фото
17:32 Эрнест Валеев входит в число самых активных и результативных депутатов Госдумы
17:21 Викуловские рыбаки устроят соревнование
17:10 Фигура ищет хозяина
17:05 Весна стартует магнитными бурями
Все новости

Архив новостей

Февраль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев провел переговоры с послом Италии

Тюмень привлекает передовые технологии бурения

Владимир Якушев: Тюменская область и Германия - надежные партнеры

Политика

Эрнест Валеев входит в число самых активных и результативных депутатов Госдумы

Региональные ведомства наладили конструктивное взаимодействие

Депутаты Госдумы закрыли последнюю лазейку госслужащим в зарубежные банки

Экономика

"Деловая Россия" поможет распространить тюменский опыт господдержки бизнеса

Тюменская область готовится перейти на новую систему земледелия

Опыт Тюменской области по техприсоединению к сетям высоко оценили на инвестиционном форуме

Общество

Тюменская команда проведет СУП на Всемирном фестивале молодежи и студентов

Тюменская область вошла в число лучших регионов России по оценке регулирующего воздействия

В Тюмени выяснили причину неприятного запаха в районах города

Спорт

Сборная Ханты-Мансийского банка выиграла соревнования по настольному теннису

"Лыжня России" не обойдет Ишим стороной

Тюменские спортсмены заняли пьедесталы ЧМ IBU

Происшествия

Оштрафован виновный в сходе снега с крыши на ребенка в Боровском

СК проводит проверку по детскому травматизму в батутном центре

Водитель, подрезавший автобус в центре Тюмени, пойдет под суд
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+