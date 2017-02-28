Тюменская команда проведет СУП на Всемирном фестивале молодежи и студентов

admtyumen.ru

Слет успешных предпринимателей проведет тюменская команда из 60 человек в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который пройдет в Сочи в 2017 году. Об этом рассказал в интервью обозревателю "Тюменской линии" депутат Тюменской областной думы, вице-президент общероссийской общественной организации предпринимателей "ОПОРА России" Эдуард Омаров.

"На Российском инвестиционном форуме в Сочи мы обсуждаем организацию на Всемирном фестивале молодежи и студентов первой за всю его историю площадки, посвященной молодежному предпринимательству", - сообщил вице-президент организации "ОПОРА России".

По словам Эдуарда Омарова, Слет успешных предпринимателей (СУП) - уникальный специальный проект организации "ОПОРА России".

"Мы соберем перспективных молодых предпринимателей со всего мира, и поможем им наладить новые деловые связи и контакты, получить те знания о бизнесе, которые актуальны сейчас и в будущем. Мы привлечем около 30 ведущих международных и отечественных экспертов-предпринимателей, в том числе из Тюменской области. Наш регион получит мощное информационное продвижение на крупной международной площадке, а Россия задаст новый тон развития предпринимательства", - подчеркнул Эдуард Омаров.

Евгений Бабенко