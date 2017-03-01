up

1.03.2017 среда

EUR 61.3883

USD 57.9627

В Тюмени -9..-11 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Губернатор

Владимир Якушев: на инвестиционном форуме в Сочи заключены важные соглашения

21:14 28 февраля 2017 | mobile | | print версия для печати

Дорожная карта к соглашению с группой компаний "Газпром нефть" и другие документы, подписанные в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи имеют большое значение для Тюменской области. Об этом заявил глава региона Владимир Якушев.

"Что касается дорожной карты к соглашению с "Газпром нефтью" - речь идет о совместной программе импортозамещения. Компания "Газпром нефть" использует в своей работе продукцию тюменских машиностроительных предприятий. С другой стороны, компания сама производит импортозамещающую продукцию, в том числе - битумы и присадки, которые используются при строительстве автомобильных дорог для улучшения их качества, повышения износостойкости и продления срока эксплуатации дорожного полотна", - рассказал Владимир Якушев.

Группа компаний "Газпром нефть" - надежный партнер региона, подчеркнул губернатор.

"Год от года "Газпром нефть" наращивает закупки продукции тюменских машиностроительных предприятий. Судя по результатам наших переговоров, в 2017 году объемы закупок не только сохранятся, но и увеличатся", - сообщил глава региона.

Еще одним важным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Тюменской области и фармацевтическим холдингом "Эвалар", отметил Владимир Якушев. 

"Фармацевтический кластер в Тюмени активно развивается. Мы занимаем активную позицию в деле импортозамещения, и особенно это касается фармацевтической промышленности. В рамках соглашения рассчитываем на расширение присутствия компании на территории региона, имея в виду не только сбыт продукции, но и производство", - сказал губернатор.

По словам генерального директора холдинга "Эволар" Ларисы Прокопьевой, компания рассматривает проект создания в Тюмени высокотехнологичного комплекса по производству фармацевтических субстанций. Оценочная стоимость проекта - от 3 до 4 млрд рублей.

"Первым шагом в реализации этого проекта станет разработанная совместно с правительством Тюменской области дорожная карта, в которой будут определены конкретные сроки. Мы видим, что в регионе успешно работает целый ряд производств в самых разных отраслях. Нам известно об активной политике поддержки бизнеса, которую ведет правительство Тюменской области", - отметила Лариса Прокопьева.

Еще одно соглашение о сотрудничестве Владимир Якушев подписал с компанией "Геонавигационные технологии". Компания, которая занимается разработкой и внедрением инновационных технологий бурения скважин, станет резидентом Тюменского технопарка.

"Привлекая сильных технологических игроков рынка нефтегазовых разработок, мы рассчитываем не только повысить общий уровень соответствующей экспертизы и компетенций в регионе, но и оказать существенное влияние на развитие российских технологий, которые в будущем позволят России занять достойное место в качестве экспортера инновационных решений для мировой нефтегазовой отрасли", - прокомментировал Владимир Якушев.

Генеральный директор компании "Геонавигационные технологии" Сергей Стишенко высоко оценил тюменский интеллектуальный потенциал в сфере нефтегазовой науки и подчеркнул, что подразделение компании будет укомплектовано местными специалистами. Это позволит создать от четырех до восьми рабочих мест.

Евгений Бабенко

Теги: Сочи , Владимир Якушев , инвестиционный форум , инвестпроекты , инвестклимат
Ранее в сюжете
28.02.2017, 20:00 Тюменская команда проведет СУП на Всемирном фестивале молодежи и студентов
28.02.2017, 16:52 «Деловая Россия» поможет распространить тюменский опыт господдержки бизнеса
28.02.2017, 15:43 Вузы смогут открывать школьные классы
28.02.2017, 15:10 Опыт Тюменской области по техприсоединению к сетям высоко оценили на инвестиционном форуме
28.02.2017, 13:32 Владимир Якушев провел переговоры с послом Италии
28.02.2017, 11:21 Регионы России подписали соглашения о субсидиях по проекту «Городская среда»
28.02.2017, 09:54 Медведев: Россия справилась с кризисом

Последние новости

21:14 Владимир Якушев: на инвестиционном форуме в Сочи заключены важные соглашения
20:00 Тюменская команда проведет СУП на Всемирном фестивале молодежи и студентов
18:16 Оштрафован виновный в сходе снега с крыши на ребенка в Боровском
18:05 Тюменская область вошла в число лучших регионов России по оценке регулирующего воздействия
17:56 В Тюмени выяснили причину неприятного запаха в районах города
17:54 1 марта - события дня
17:43 В Тобольске подписаны договоры с победителями конкурса проектов СИБУРа Фото
17:32 Эрнест Валеев входит в число самых активных и результативных депутатов Госдумы
17:21 Викуловские рыбаки устроят соревнование
17:10 Фигура ищет хозяина
Все новости

Архив новостей

Март, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Владимир Якушев: на инвестиционном форуме в Сочи заключены важные соглашения

Владимир Якушев провел переговоры с послом Италии

Тюмень привлекает передовые технологии бурения

Политика

Эрнест Валеев входит в число самых активных и результативных депутатов Госдумы

Региональные ведомства наладили конструктивное взаимодействие

Депутаты Госдумы закрыли последнюю лазейку госслужащим в зарубежные банки

Экономика

"Деловая Россия" поможет распространить тюменский опыт господдержки бизнеса

Тюменская область готовится перейти на новую систему земледелия

Опыт Тюменской области по техприсоединению к сетям высоко оценили на инвестиционном форуме

Общество

Тюменская команда проведет СУП на Всемирном фестивале молодежи и студентов

Тюменская область вошла в число лучших регионов России по оценке регулирующего воздействия

В Тюмени выяснили причину неприятного запаха в районах города

Спорт

Сборная Ханты-Мансийского банка выиграла соревнования по настольному теннису

"Лыжня России" не обойдет Ишим стороной

Тюменские спортсмены заняли пьедесталы ЧМ IBU

Происшествия

Оштрафован виновный в сходе снега с крыши на ребенка в Боровском

СК проводит проверку по детскому травматизму в батутном центре

Водитель, подрезавший автобус в центре Тюмени, пойдет под суд
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+