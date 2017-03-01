Владимир Якушев: на инвестиционном форуме в Сочи заключены важные соглашения

Дорожная карта к соглашению с группой компаний "Газпром нефть" и другие документы, подписанные в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи имеют большое значение для Тюменской области. Об этом заявил глава региона Владимир Якушев.

"Что касается дорожной карты к соглашению с "Газпром нефтью" - речь идет о совместной программе импортозамещения. Компания "Газпром нефть" использует в своей работе продукцию тюменских машиностроительных предприятий. С другой стороны, компания сама производит импортозамещающую продукцию, в том числе - битумы и присадки, которые используются при строительстве автомобильных дорог для улучшения их качества, повышения износостойкости и продления срока эксплуатации дорожного полотна", - рассказал Владимир Якушев.

Группа компаний "Газпром нефть" - надежный партнер региона, подчеркнул губернатор.

"Год от года "Газпром нефть" наращивает закупки продукции тюменских машиностроительных предприятий. Судя по результатам наших переговоров, в 2017 году объемы закупок не только сохранятся, но и увеличатся", - сообщил глава региона.

Еще одним важным событием стало подписание соглашения о сотрудничестве между правительством Тюменской области и фармацевтическим холдингом "Эвалар", отметил Владимир Якушев.

"Фармацевтический кластер в Тюмени активно развивается. Мы занимаем активную позицию в деле импортозамещения, и особенно это касается фармацевтической промышленности. В рамках соглашения рассчитываем на расширение присутствия компании на территории региона, имея в виду не только сбыт продукции, но и производство", - сказал губернатор.

По словам генерального директора холдинга "Эволар" Ларисы Прокопьевой, компания рассматривает проект создания в Тюмени высокотехнологичного комплекса по производству фармацевтических субстанций. Оценочная стоимость проекта - от 3 до 4 млрд рублей.

"Первым шагом в реализации этого проекта станет разработанная совместно с правительством Тюменской области дорожная карта, в которой будут определены конкретные сроки. Мы видим, что в регионе успешно работает целый ряд производств в самых разных отраслях. Нам известно об активной политике поддержки бизнеса, которую ведет правительство Тюменской области", - отметила Лариса Прокопьева.

Еще одно соглашение о сотрудничестве Владимир Якушев подписал с компанией "Геонавигационные технологии". Компания, которая занимается разработкой и внедрением инновационных технологий бурения скважин, станет резидентом Тюменского технопарка.

"Привлекая сильных технологических игроков рынка нефтегазовых разработок, мы рассчитываем не только повысить общий уровень соответствующей экспертизы и компетенций в регионе, но и оказать существенное влияние на развитие российских технологий, которые в будущем позволят России занять достойное место в качестве экспортера инновационных решений для мировой нефтегазовой отрасли", - прокомментировал Владимир Якушев.

Генеральный директор компании "Геонавигационные технологии" Сергей Стишенко высоко оценил тюменский интеллектуальный потенциал в сфере нефтегазовой науки и подчеркнул, что подразделение компании будет укомплектовано местными специалистами. Это позволит создать от четырех до восьми рабочих мест.

Евгений Бабенко