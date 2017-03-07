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Тюменские промышленники и ученые готовят революцию в нефтегазодобывающей отрасли

14:49 07 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
gazprom-neft.ru

Тюменские промышленники и ученые создают оборудование для новой технологии разрыва нефтегазоносного пласта, которая произведет революцию в отрасли. Пока все используют для повышения нефтегазоотдачи импортную технологию гидроразрыва.

Об этом на расширенном заседании фракции "Единая Россия" Тюменской областной думы на тему: "Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий Тюменской области, выпускающих импортозамещающую продукцию для нефтегазовой отрасли" заявил представитель Ассоциации машиностроителей Тюменской области, управляющий директор АО "Сибнефтемаш" Виктор Осипов.

"Завод "Сибнефтемаш" совместно с Тюменским государственным университетом и Институтом биохимической физики Российской академии наук в 2015 году выиграл конкурс по созданию высокотехнологического производства, комплекса оборудования для термохимического воздействия на нефтегазоносные пласты для увеличения добычи углеводородного сырья", - сообщил он.

Термохимическая технология газового разрыва пласта на основе бинарных смесей, по оценке специалистов, станет основным инструментом радикального повышения коэффициента извлекаемости нефти как на действующих, так и на нерентабельных месторождениях. Эта технология была предложена почти 20 лет назад Институтом биохимической физики, но только сейчас находит свое реальное воплощение.

"Разработан и уже изготавливается высокотехнологичный комплекс оборудования, обеспечивающий эту технологию. Ведется подготовка производства для серийного выпуска данного оборудования. Начато изготовление опытных образцов и в конце 2017 года мы планируем провести промысловое испытание опытных образцов этого комплекса и состава бинарных систем. Уже достигнута предварительная договоренность на проведение этих испытаний с двумя добывающими компаниями", - рассказал Виктор Осипов.

Проект рассчитан на три года. Предусматривает финансирование 340 млн рублей, из них 170 млн - это субсидирование, и 170 млн рублей – собственные средства "Сибнефтемаша".

Борис Олейник

Теги: облдума , Институт биохимической физики Российской академии наук , Сибнефтемаш , Виктор Осипов , Единая Россия , импортозамещение , ТюмГУ
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