Владимир Пискайкин: нужно спокойно анализировать ситуацию и помогать друг другу

www.duma72.ru

Глава региона акцентирует внимание на том, что только порядочность и честность гражданского общества – залог стабильности и поступательного развития области.

Об этом сообщил заместитель председателя областной думы, глава фракции "Справедливая Россия" Владимир Пискайкин, комментируя отчет губернатора Владимира Якушева о деятельности правительства в 2016 году.

По мнению Владимира Пискайкина, 2016 год был сложным, однако темпы промышленного производства удалось сохранить. И в этом заслуга молодой и креативной команды правительства Тюменской области.

"Подвижное - в подвижном", - процитировал докладчика вице-спикер и подчеркнул, что молодость и энергичность представителей исполнительной власти региона уравновешиваются опытом и зрелостью депутатского корпуса.

"В отчете обозначены дальнейшие направления деятельности с учетом здоровой и неизбежной конкуренции. Усилится контроль за эффективным использованием бюджетных средств. Вопросы, которые мы задавали как оппозиционная партия, губернатор услышал, и я уверен, что его обещания будут выполнены. Наша задача всем вместе сплотить нашу Тюменскую область, а не вести себя как лебедь, рак и щука. Такая сплоченность в период финансовых трудностей и станет главным драйвером успеха. Кому-то придется уменьшить расходы, кто-то, наоборот, получит поддержку для дальнейшего развития производства. Главное спокойно анализировать ситуацию и по-прежнему помогать друг другу", - цитирует Владимира Пискайкина управление по обеспечению информационной политики Тюменской областной думы.

Соб. инф.