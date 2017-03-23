Владимир Якушев: сохранение самобытности коренных народов Севера всегда будет в приоритете

скриншот с официального сайта правительства ЯНАО

Поддержка и сохранение культуры, привычного устоя жизни коренных малочисленных народов Севера всегда будет в приоритете. Об этом во время форума "Россия. Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока" заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"У нас сложились добрые конструктивные отношения с ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Они способствуют улучшению социально-экономического положения людей. Соглашение, которое мы подписали три года назад, выполняется. Мы совместно смогли изменить ситуацию по ряду важнейших вопросов социального и общественного развития. Я считаю, что независимо от числа проживающих представителей коренных малочисленных народов на территории субъекта России, власть должна их слышать, сохранять традиции, культуру. Очень важно повышать качество жизни коренных малочисленных народов, делать более доступными медицинскую помощь и образование", - подчеркнул глава тюменского региона.

Перед региональным правительством стоит ряд задач, в основу которых положено сохранение культурной самобытности коренных малочисленных народов Севера.

"Ежегодно в Тюменской области проходят национальные праздники – Дни культуры коренных малочисленных народов Севера и фино-угроской культуры. Более 150 учащихся из числа коренных малочисленных народов Севера (преимущественно из ЯНАО) проходят обучение в средних и высших учебных заведениях Тюменской области. Во всей работе задействованы этноцентр, общественные организации. Расцениваю площадку данного форума как отличную возможность для интересных дискуссий, встреч и совместных проектов", - подчеркнул Владимир Якушев, пожелав участникам плодотворной работы.

Напомним, в Салехарде в эти дни проходит форум "Россия. Коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего Востока". Первый день работы форума завершится праздничным концертом с участием национальных творческих коллективов "Сила России – в единстве народов!". 24 марта пройдет VIII съезд ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, на котором выберут президента организации. Завершится форум в Салехарде 25 марта празднованием Дня оленевода.

скриншот с официального сайта правительства ЯНАО

Екатерина Исаева