Более девятисот лет назад русские войска остановили набеги половцев на Русь

Блестящую победу над половцами в битве при Сальнице одержал во время похода в Донские степи Владимир Мономах 27 марта 1111 года. Благодаря героизму и решительности русских дружин было разгромлено огромное половецкое войско, а набеги половцев на Русь прекратились.

Этот поход начался необычно. Когда в конце февраля 1111 года войско подготовилось к выходу из Переяславля, то впереди него выступили епископ, священники, которые с пением вынесли большой крест. Его водрузили неподалеку от ворот города, и все воины, в том числе и князья, проезжая и проходя мимо креста, получали благословение епископа. А затем на расстоянии 11 верст представители духовенства двигались впереди русского воинства. В дальнейшем они шли в обозе войска, где находилась и вся церковная утварь, вдохновляя русских воинов на ратные подвиги.

Мономах, бывший вдохновителем этой войны, придал ей характер крестового похода по образцу крестовых походов западных властелинов против мусульман Востока.

В поход вышли Святополк, Мономах, Давыд Святославич с сыновьями. С Мономахом находились его четыре сына — Вячеслав, Ярополк, Юрий и девятилетний Андрей.

27 марта 1111 года основные силы сторон сошлись на реке Сальнице, притоке Дона. По словам летописца, половцы "выступиша яко борове (лес) велицин и тмами тьмы", они со всех сторон обступили русское войско.

Мономах не стал, как обычно, стоять на месте, ожидая натиска половецких всадников, а повел войско им навстречу. Воины сошлись в рукопашной битве. Половецкая конница в этой толчее потеряла свой маневр, а русы, в рукопашном бою начинали одолевать. В разгар битвы началась гроза, усилился ветер, пошел сильный дождь. Русы так перестроили свои ряды, что ветер и дождь били в лицо половцам. Но те сражались мужественно и потеснили чело (центр) русского войска, где дрались киевляне. Им на помощь пришел Мономах, оставив свой "полк правой руки" сыну Ярополку. Появление стяга Мономаха в центре битвы воодушевило русов, и они сумели преодолеть начавшуюся было панику.

Наконец половцы не выдержали яростной схватки и бросились к донскому броду. Их преследовали и рубили, пленных и здесь не брали. Около 10 тыс. половцев полегло на поле боя, остальные бросали оружие.

Лишь небольшая часть во главе с Шаруканом ушла в степь. Другие отправились в Грузию, где их взял на службу Давид IV.

Весть о русском крестовом походе в степь была доставлена в Византию, Венгрию, Польшу, Чехию и Рим. Таким образом, Русь в начале XII вева стала левым флангом общего наступления Европы на Восток.

При подготовке материала использована информация Общероссийской общественно-государственной организации "Российское военно-историческое общество".