up

27.03.2017 понедельник

EUR 61.8636

USD 57.4247

В Тюмени -2..-4 С 3 м/с
ветер южный

﻿
Главная / Новости / Общество

Тюменские артисты устроили концерт в честь работников культуры

18:27 27 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото пресс-службы ТКТО

Праздничная концертная программа, посвященная Дню работника культуры, состоялась 24 марта на сцене дворца культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко, подразделении Тюменского концертно-театрального объединения. На мероприятии выступили профессиональные творческие коллективы Тюменской области, активное участие в организации и проведении концерта принял Тюменский государственный институт культуры.

Зал рукоплескал театру танца "Антре" института культуры, исполнившему "Русский танец" из балета "Лебединое озеро", сцену теней из оперы-балета "Орфей и Эвридика", вариацию куклы из балета "Коппелия" в исполнении  Елены Велижаниной.  Атмосфера, созданная танцорами на сцене, на самом деле может потрясти сознание – с эстетической стороны оно безупречно.

Большая творческая нагрузка выпала на долю солистки Дарьи Ивановой, студентки Тюменского государственного института культуры, исполнившей произведение Антона Рубинштейна и Александра Пушкина "Ночь". Слушатели по достоинству оценили красивый и мягкий голос певицы, ее сдержанную и эмоциональную манеру исполнения.

Глубоко прочувствованная мелодика была искренне донесена еще одной представительницей института, певицей Марией Кокеревой, исполнившей "Что мне жить и тужить". Молодая исполнительница сумела достаточно ярко донести до слушателей контрастное и яркое содержание произведения. Трогала душевная простота, проникновенность и искренность самой манеры исполнения.

С особенным интересом отнеслись зрители к концертному номеру "Добрый свет" в исполнении Светланы Гриценко и поп-хора "Соломинка".

Не менее высокой оценки был удостоен академический вокальный ансамбль вуза "Примавера". Публика отметила и само мелодическое исполнение песни, и яркий изысканный аккомпанемент оркестра.

В программе концерта также прозвучала музыкальная классика в исполнении Тюменского филармонического оркестра под управлением дирижера, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, Евгения Ивановича Шестакова.

Хоровые версии песен советской эстрады в оркестровой обработке исполнил сводный хор Тюменской области. В программу вошли произведения "Славься, наш могучий край", "У моей России длинные косички", "Крылатые качели", "Вместе весело шагать", "Солнечный круг". Безусловной кульминацией концерта стало исполнение сводным хором "Славься" из оперы "Иван Сусанин".

После окончания праздничного концерта зрители поделились, что творческая программа прошла на высоком уровне: очень насыщенно и ярко, никого не оставив равнодушным.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение"создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник"имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.

Теги: праздник , концерт , культура

Последние новости

18:27 Тюменские артисты устроили концерт в честь работников культуры
18:16 Тюменским молодежным театрам помогут грантами
18:05 Самая крупная градирня Тобольской промышленной площадки выполнена из монолитного железобетона
17:54 28 марта - события дня
17:43 Благодаря системе "Платон" грузоперевозчики региона экономят на транспортном налоге
17:32 Юные шахматисты из Тюмени и Тобольска - лучшие в Тюменской области Фото
17:21 Сфотографируй весенние воды - выиграй квадрокоптер
17:10 Фестиваль имени Саввы Мамонтова в Ялуторовске объединил всех, кто любит народное творчество Фото
17:00 Запись к врачу остается самой востребованной услугой медицинских ИТ-сервисов
16:55 В Викуловском районе переизбрали главу
Все новости

Архив новостей

Март, 2017
﻿

Губернатор

Строительство канализационно-очистных сооружений в Увате обеспечит экологическую безопасность Иртыша

Губернатор поздравил военнослужащих Росгвардии с профессиональным праздником

Владимир Якушев: театр живет, обновляется и обретает новых зрителей

Политика

В Викуловском районе переизбрали главу

В Тобольске обсудили итоги выборов-2016 и поставили задачи на 2018 год

Снежный вопрос депутаты гордумы отложили до осени

Экономика

Самая крупная градирня Тобольской промышленной площадки выполнена из монолитного железобетона

Благодаря системе "Платон" грузоперевозчики региона экономят на транспортном налоге

На Тямкинское месторождение доставлено крупнотоннажное энергетическое оборудование

Общество

Тюменские артисты устроили концерт в честь работников культуры

Тюменским молодежным театрам помогут грантами

28 марта - события дня

Спорт

Юные шахматисты из Тюмени и Тобольска - лучшие в Тюменской области

Полуфинал плей-офф: "Рубин" против "Торпедо"

Тюменка выполнила норматив мастера спорта на Кубке России по плаванию

Происшествия

В Екатеринбурге задержали мужчину, пытавшегося зарезать падчерицу

На Ямале женщина зарезала отчима и поранила себя, чтобы скрыть преступление

В Сургуте молодой человек пропал по пути от машины к подъезду дома
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+