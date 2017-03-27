Тюменские артисты устроили концерт в честь работников культуры

Фото пресс-службы ТКТО

Праздничная концертная программа, посвященная Дню работника культуры, состоялась 24 марта на сцене дворца культуры "Нефтяник" им. В.И. Муравленко, подразделении Тюменского концертно-театрального объединения. На мероприятии выступили профессиональные творческие коллективы Тюменской области, активное участие в организации и проведении концерта принял Тюменский государственный институт культуры.

Зал рукоплескал театру танца "Антре" института культуры, исполнившему "Русский танец" из балета "Лебединое озеро", сцену теней из оперы-балета "Орфей и Эвридика", вариацию куклы из балета "Коппелия" в исполнении Елены Велижаниной. Атмосфера, созданная танцорами на сцене, на самом деле может потрясти сознание – с эстетической стороны оно безупречно.

Большая творческая нагрузка выпала на долю солистки Дарьи Ивановой, студентки Тюменского государственного института культуры, исполнившей произведение Антона Рубинштейна и Александра Пушкина "Ночь". Слушатели по достоинству оценили красивый и мягкий голос певицы, ее сдержанную и эмоциональную манеру исполнения.

Глубоко прочувствованная мелодика была искренне донесена еще одной представительницей института, певицей Марией Кокеревой, исполнившей "Что мне жить и тужить". Молодая исполнительница сумела достаточно ярко донести до слушателей контрастное и яркое содержание произведения. Трогала душевная простота, проникновенность и искренность самой манеры исполнения.

С особенным интересом отнеслись зрители к концертному номеру "Добрый свет" в исполнении Светланы Гриценко и поп-хора "Соломинка".

Не менее высокой оценки был удостоен академический вокальный ансамбль вуза "Примавера". Публика отметила и само мелодическое исполнение песни, и яркий изысканный аккомпанемент оркестра.

В программе концерта также прозвучала музыкальная классика в исполнении Тюменского филармонического оркестра под управлением дирижера, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, Евгения Ивановича Шестакова.

Хоровые версии песен советской эстрады в оркестровой обработке исполнил сводный хор Тюменской области. В программу вошли произведения "Славься, наш могучий край", "У моей России длинные косички", "Крылатые качели", "Вместе весело шагать", "Солнечный круг". Безусловной кульминацией концерта стало исполнение сводным хором "Славься" из оперы "Иван Сусанин".

После окончания праздничного концерта зрители поделились, что творческая программа прошла на высоком уровне: очень насыщенно и ярко, никого не оставив равнодушным.

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской области "Тюменское концертно-театральное объединение"создано 7 апреля 2014 года. В структуре ТКТО объединились пять государственных учреждений культуры: Тюменская филармония, Тюменский театр кукол, Большой Тюменский драматический театр, Тобольский драматический театр имени П.П. Ершова, Дворец культуры "Нефтяник"имени В.И. Муравленко. Генеральный директор объединения – Юлия Шакурская.