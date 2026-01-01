  • 22 января 202622.01.2026четверг
  • В Тюмени -26..-28 С 2 м/с ветер северо-западный

От тюменских производителей ждут заявки на премию правительства РФ в области качества

Общество, 09:45 22 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Заявки на XXX кампанию премии Правительства РФ в области качества на 2026 год принимают до 1 марта. Принять участие могут организации всех форм собственности с деятельностью на территории РФ более 3 лет.

По информацуии Минпромторга РФ, премия присуждается за достижения в нескольких направлениях: внедрение современных методов управления качеством; устойчивое развитие организации; ориентация на потребности потребителей; социальная ответственность бизнеса; повышение качества выпускаемой продукции или оказываемых услуг.

Подать заявку можно на официальной странице премии до 1 марта 2026 года.

# Минпромторг РФ

﻿
