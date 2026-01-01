В два раза увеличили грузоподъёмность на ледовой переправе в Ярковском округе

Грузоподъёмность с 5 до 10 тонн увеличили на переправе через реку Тобол на 210 км дороги Ярково - Новоалександровка - Ленино, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Накануне подрядчик работал по намораживанию льда. Специальная комиссия провела контрольные замеры и пришла к выводу о возможности увеличения грузоподъёмности зимней дороги в два раза.

"Подрядчик обслуживает переправу круглосуточно. Жители близлежащих сёл активно пользуются ею для того, чтобы попасть в Ярково. Большинство машин следуют в выходные и праздничные дни", - пояснил главный специалист отдела ремонта и содержания дорог Управления автомобильных дорог Тюменской области Михаил Южанин.

Напомним, на балансе УАД находятся четыре переправы: в Уватском, Вагайском и Ярковском округах.