Музыка, рожденная ветром, прозвучит в ДК "Нефтяник"

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Концерт национального оркестра народных инструментов государственной филармонии им. Х. Ахметова Республики Башкортостан и этнической рок-группы "Аргымак" начнется во Дворце культуры "Нефтяник" (ул. Осипенко, 1) 29 марта в 19 часов.

Впервые в Тюмени гости из Башкортостана представят этноконцерт "Курай. Музыка, рожденная ветром". Своеобразный колорит звучанию придадут соединение тембров старинных башкирских народных инструментов (курай, кубыз, кыл-кубыз, думбыра), инструментов симфонического оркестра (флейта, скрипка, виолончель, контрабас) и оркестра русских народных инструментов (баян, домра).

Основу репертуара составляют произведения башкирских композиторов (обработки народных мелодий и оригинальные сочинения). В творческом багаже также произведения русских, татарских, казахских и узбекских композиторов, обработки народных мелодий, а также переложения мировой музыкальной классики.

По словам организаторов, в программе участвуют лучшие творческие силы башкирской филармонии и мастера искусств республики.

Перед концертом гости смогут посетить выставочную ярмарку башкирского меда, национальных ювелирных украшений и пуховых платков, предметов декоративно-прикладного искусства. Посетители смогут примерить шали и палантины от мастера Алсу Абсалямовой, оценить ювелирные украшения мастера Сарвар Аслаевой, представленные творческим центром "Ынйы".

Соб. инф.