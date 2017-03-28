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В Уватском районе приступили к ремонту дамбы

17:21 28 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
uvatregion.ru

Ремонт противопаводковой дамбы в Алымке на реке Иртыш начался в Уватском районе. Выделение средств на эти цели глава администрации Сергей Путмин согласовал с губернатором Тюменской области Владимиром Якушевым и департаментом финансов Тюменской области в конце 2016 года.

Руководитель подрядной организации Иван Гречин рассказал, что в Алымку доставили экскаваторы, погрузчик, самосвалы. "В первую очередь начинаем проводить очистку дамбы от снега", – прокомментировал он.

Протяженность дамбы составляет 4,2 км. В апреле планируется восстановить поврежденные участки. В частности, со стороны Иртыша повысят уровень гребня и сделают досыпку тела дамбы. Со стороны Алымского сора, где размывается откос дамбы ветровыми волнами, также необходимо сделать досыпку, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

Напомним, в 2016 году для противопаводковых дамб в Осиннике, Увате и Алымке создан аварийный запас грунта. Кроме того, проведен аукцион на устройство заградительных бонов для защиты дамб в Алымке и Осиннике. Как сообщил директор МКУ "Служба заказчика Уватского района" Юрий Мальцев, монтаж бонов начнется в мае.

Теги: Сергей Путмин , Владимир якушев , Уватский район , паводок , дамба

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