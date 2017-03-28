Тепличный комбинат "ТюменьАгро" использует самые современные технологии

Отечественное производство семян для выращивания овощей по технологии светокультуры находится в стадии становления. Об этом сообщил журналистам исполнительный директор предприятия Алексей Кремлев.

"Технология светокультуры для России - это инновация. Поэтому семена пока используются импортные. У нас только появляются отечественные компании, которые начинают заниматься селекцией, но их селекционная база пока находится в Египте или Израиле", - рассказал исполнительный директор "ТюменьАгро".

При этом, по словам Алексея Кремлева, в летний период, когда не используется искусственный свет, предприятие работает с российскими семенами, которые на порядок дешевле. "Что касается отечественных семян для светокультуры - надо немного подождать. Когда мы будем иметь в стране хотя бы две тысячи гектаров теплиц, в которых используется эта технология, появится и своя селекция. Ведь семеноводство - это отдельное и очень сложное направление, где необходимо соблюдать строжайшие карантинные правила. Если семеноводы ошибутся, пострадают производители овощей", - подчеркнул он.

Напомним, тепличный комбинат "ТюменьАгро" выращивает огурцы, томаты, салат и зелень. На небольшом экспериментальном участке площадью 300 кв. метров зреют перцы и баклажаны. Поставки продукции на рынок начали в 2015 году. Тогда было отгружено потребителям более 5,5 тонны овощей закрытого грунта. В 2016 году объем реализации превысил 8 тонн. После ввода в эксплуатацию второй очереди в 2016 году площадь теплиц увеличилась с 11 до 16 гектаров. Объем инвестиций в строительство новых теплиц - около 1,3 миллиарда рублей. На предприятии трудятся около 300 человек.

Предприятие использует инновационные технологии выращивания овощей, рассказал Алексей Кремлев губернатору Тюменской области Владимиру Якушеву, который посетил тепличный комбинат с рабочим визитом.

"Овощи выращиваются в высокотехнологичных теплицы типа VENLO по голландской технологии. Используем метод малообъемной гидропоники на субстрате с применением систем капельного орошения, зашторивания, подкормки углекислым газом, вентиляции и управления микроклиматом. Особенность нашего тепличного комплекса заключается в том, что здесь применяется современная технология электродосвечивания. Это позволяет почти в два раза увеличить урожай", - отметил исполнительный директор.

Овощи от предприятия "ТюменьАгро" отличаются экологической безопасностью, поскольку получают сбалансированное питание. Этим процессом управляет компьютер.

"Если вы проверите овощи со своей дачи, то там будет больше нитратов, чем в нашей продукции. Потому что на дачах используются в основном органические удобрения, которые содержат большое количество азота. А наши томаты и огурцы получают полный комплекс удобрений и микроэлементов", - рассказал журналистам директор по производству Владимир Поляков.

﻿ 1 /

Евгений Бабенко