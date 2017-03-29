Тюменская энергосбытовая компания награждает лучших потребителей электроэнергии

Фото АО "ТЭК"

Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь удостоен статуэтки "Золотая опора" и права называться "Лучшим потребителем электрической энергии-2016" в Тобольском районе по итогам регионального конкурса "Золотая опора" среди клиентов-юридических лиц АО "Тюменская энергосбытовая компания".

Главные награды конкурса в администрации Тобольского района вручили глава района Юрий Батт и начальник Тобольского межрайонного отделения АО "ТЭК" Виктор Тайлаков.

Диплом в номинации "Электричество – без расточительства" за применение современных систем учета и контроля энергопотребления вручен администрации Надцынского сельского поселения.

Также учреждена новая номинация "Инновационный партнер", победителем в которой стала администрация Байкаловского сельского поселения. Помимо своевременной оплаты электроэнергии муниципальное образование активно использует сервисы удаленной работы с поставщиком электрической энергии, такие как "Личный кабинет клиента" для юридических лиц и "Электронный документооборот".

По словам Виктора Тайлакова, понимая всю серьезность проблемы неплатежей в энергетической отрасли, Тюменская энергосбытовая компания считает важным поощрить организации, которые в полном объеме выполняют обязательства перед энергетиками и своевременно оплачивают электричество.

"Конкурс призван не только актуализировать вопросы своевременной оплаты электроэнергии потребителями, но и повысить их интерес к проблеме оптимизации энергоресурсов и энергоэффективности организаций", – сказал Виктор Тайлаков.

В течение апреля заслуженные награды конкурса получат еще 45 потребителей электрической энергии в 17 муниципальных образованиях: в ЯНАО - в Надыме, Губкинском, Новом Уренгое, Ноябрьске, Муравленко, Тарко-Сале и Ханымее; в ХМАО-Югре - в Нефтеюганске, Мегионе, Лангепасе, Белоярском, Нягани, Сургуте и Советском; а также в Тюменской области - в Тюмени, Ялуторовске и Голышманово.

АО "Тюменская энергосбытовая компания" проводит конкурс "Золотая опора" с 2004 года. По словам победителей конкурса, получение награды – это не только престижное достижение, это и дополнительный стимул держать высокую планку в вопросах энергосбережения и оплаты энергоресурсов, оставаться примером добросовестного отношения к исполнению договорных обязательств для организаций тюменского региона, сообщает АО "Тюменская энергосбытовая компания".

Соб. инф.