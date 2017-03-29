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Тюменские сельхозпредприятия получат господдержку для покупки комбайнов "Ростсельмаш"

16:55 29 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Тюменские аграрии довольны качеством комбайнов, которые выпускает завод "Ростсельмаш". Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, общаясь с журналистами после подписания соглашения о сотрудничестве между предприятием и региональным правительством.

"Основное содержание соглашения заключается в том, что Тюменская область приложит усилия для поддержания достаточно высокого объема закупок продукции завода. "Ростсельмаш" сегодня решает важнейшие задачи в сфере импортозамещения. Комбайны, которые выпускает это предприятие, отличатся достаточным качеством. Тюменские аграрии довольны. И такое мнение сложилось не только у нас, но и в других регионах страны", - отметил Владимир Якушев.

По словам главы региона, завод оперативно реагирует на все замечания и предложения, поступающие от сельхозпредприятий, эксплуатирующих выпущенные им комбайны. Завод "Ростсельмаш" обеспечивает качественное сервисное обслуживание своей техники.

"Такой подход к делу очень важен не только для аграрной техники, но и для других направлений импортозамещения. Сегодня в этой сфере реализуется много проектов, но при этом необходимо соблюдать разумный баланс между ценой и качеством. Заводу "Ростсельмаш" это удается", - подчеркнул Владимир Якушев.

Комфортные для сельхозпредприятий цены на сельхозмашины можно обеспечить, только реализуя федеральные и региональные программы государственной поддержки агропромышленного комплекса, уверен губернатор.

"Программа господдержки АПК, реализуемая в Тюменской области, помогает сельхозпроизводителям покупать новую технику. Мы с удовольствием использует эту программу для поддержки приобретения комбайнов, которые выпускает завод "Ростсельмаш", потому что эти машины отвечают современным требованиям как по цене, так и качеству", - отметил глава региона.

Напомним, соглашение о намерениях между правительством Тюменской области и комбайновым заводом "Ростсельмаш" подписали глава региона Владимир Якушев и генеральный директор предприятия Валерий Мальцев. В рамках партнерства планируются поставки техники производства завода "Ростсельмаш" не только сельхозпроизводителям региона, но и государственному аграрному университету Северного Зауралья для подготовки и повышения квалификации преподавателей и студентов, сообщил губернатор.

"Наша главная цель - достичь высоких производственных и экономических показателей, а также увеличить объемы производства сельскохозяйственной продукции и улучшить ее качество. Доля комбайнов завода "Ростсельмаш" в региональном парке сельхозмашин достаточно велика. Наше сотрудничество будет продолжаться и принесет хорошие плоды", - уверен Владимир Якушев.

Генеральный директор завода Валерий Мальцев отметил, что Тюменская область - давний стратегический партнер предприятия. На протяжении только последних пяти лет в регион поставлено около четырехсот сельхозмашин "Ростсельмаш". Предприятие развивает линейку продукции и готовы поставлять тюменским сельхозпредприятиям не только комбайны, но и тракторы, и посевную технику. Валерий Мальцев поблагодарил губернатора Тюменской области за внимание к агропромышленному комплексу и поддержку, оказываемую производителям сельхозпродукции.

Евгений Бабенко

Теги: Ростсельмаш , Владимир Якушев , господдержка , комбайн , сельхозтехника , АПК

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