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В Уватском районе отремонтируют три детских сада и две школы

15:10 30 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
uvatregion.ru

Три детских садика и две школы отремонтируют в Уватском районе в 2017 году за счет местного бюджета. На заседании районной думы 23 марта депутаты одобрили выделение средств в размере 9,8 млн рублей. 

"В течение года образовательные организации выполняют мелкие текущие ремонты на своих объектах в соответствии с муниципальными заданиями. В число детских садов и школ, подлежащих ремонту на дополнительные средства, были выбраны объекты наиболее ранних годов постройки и те, которые остро нуждаются в восстановлении", – прокомментировала заместитель главы, начальник управления образования, культуры, спорта и молодежной политики Наталья Корчёмкина.

Кирпичное здание детского сада "Березка" на левобережье Увата 1971 года постройки, последний ремонт проводился в 2004 году. Сметой предусмотрены монтаж кровельного покрытия и наружная облицовка поверхности стен сайдингом с устройством теплоизоляционного слоя. Здание детского сада "Малышок" в Демьянском построено в 1975 году, несколько раз там проводились общестроительные работы. Здесь отремонтируют 1-ую группу. Еще один детский сад – "Рябинушка" в Красном Яре (1997 года постройки) – нуждается в замене кровельного покрытия здания, установке пластиковых окон и ремонте интерната.

В Мугенской школе (1976 года постройки) планируется отремонтировать входную группу, а в Першинской (1989 года постройки) – установить пластиковые окна и облицевать поверхность стен сайдингом, сообщает пресс-служба администрации Уватского района.

Теги: ремонт , детский сад , школа , Уватский район

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