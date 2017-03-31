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Владимир Якушев и главы муниципалитетов посетят Тобольскую промышленную площадку

12:38 31 марта 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев и главы администраций городских округов и муниципальных районов в рамках семинара-совещания посетят Тобольскую промышленную площадку, которая объединяет уже работающие производства мономеров и полимеров. Они также побывают на территории строящегося нефтехимического комплекса "ЗапСибНефтехим".

Этот крупнейший инвестиционный проект имеет огромное значение для Тобольска и  всей Тюменской области в плане создания новых рабочих мест, развития городской инфраструктуры, повышения инвестиционной привлекательности. Его реализует ООО "СИБУР Тобольск" - предприятие по переработке углеводородного сырья и выпуску полимеров, входящее в состав СИБУРа.

В конце 2016 года компания завершила интеграцию тобольских производств мономеров, полимеров и электротеплопарогенерации. Была выпущена и миллионная тонна полипропилена, переработана 80-миллионная тонна широкой фракции легких углеводородов.

"От развития мегапроекта СИБУРа мы рассчитываем также на мультипликативный эффект – создание производств, работающих в его экономическом ареале. Уже сейчас в разных районах области реализуются новые проекты по переработке полимеров, производству деревянных поддонов, упаковочной тары", - подчеркнул Владимир Якушев.

Теги: ЗапСибНефтехим , муниципалитеты , Владимир Якушев , Тобольская промышленная площадка

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