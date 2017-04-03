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Тюменца обвиняют в хищении внедорожника

17:00 03 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото следственного комитета РФ

Дело о хищении внедорожника стоимостью более 1 млн рублей направлено в суд в Тюмени.

Как следует из материалов уголовного дела, 29-летний Михаил Таратухин занимался  перепродажей машин с пробегом, находя продавцов через Интернет и имея со сделки комиссионные. При этом у мужчины были долги, он нуждался в деньгах. Таратухин увидел объявление в Интернете о продаже внедорожника Nissan X-Trail 2014 года выпуска и, по версии следствия, решил его похитить. Он связался с представителем собственника машины и договорился о встрече. Был заключен агентский договор, стоимость внедорожника  определена в 1,1 млн рублей. Nissan был перегнан на указанную Таратухиным автостоянку.  На следующий день он позвонил представителю автовладельца и под предлогом, что нашелся покупатель, срочно попросил документы на машину. Получив документы, Таратухин написал расписку, что отдаст деньги до определенного числа от продажи машины. Имея в распоряжении Nissan и документы на него, мошенник без проблем продал его, а деньги  похитил.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

 

Теги: уголовное дело , хищение

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