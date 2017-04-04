В Ишиме управляющая компания отапливала свой офис за чужой счет

Фото ИА "Тюменская линия"

51 нарушение законодательства о государственной и муниципальной службе и борьбе с коррупцией выявили работники Ишимской межрайонной прокуратуры с начала года. Три исковых заявления направили в суд, внесли шесть представлений, вынесли шесть постановлений о возбуждении дел об административном правонарушении. По результатам рассмотрения трех материалов возбуждены уголовные дела.

Об этом на пресс-конференции в ишимском пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщил Ишимский межрайонный прокурор Евгений Кондрашкин.

По его словам, спектр коррупционных преступлений различен и в нынешнем году не снижается. За два первых месяца 2017 года выявлено семь преступлений коррупционной направленности, в прошлом году – четыре за аналогичный период.

На сегодняшний день наиболее подвержены коррупционной преступности сферы здравоохранения и правоохранительной деятельности. Именно там практикуется дача взятки сотрудникам ДПС и получение взятки должностными лицами.

"Некоторые нарушители правил дорожного движения, пытаются уйти от административной ответственности и предлагают дорожным инспекторам незаконные варианты решения вопроса. Отмечу, что иногородним гражданам возбуждение уголовного дела по факту дачи взятки грозит мерой пресечения в виде заключения под стражу. Поэтому предостерегаю тех, у кого могут возникнуть мысли о подобных предложениях сотрудникам при исполнении, что путешествие может закончиться в следственном изоляторе", - подчеркнул Евгений Кондрашкин.

Прокурор отметил, что работники ишимской прокуратуры системно ведут борьбу с коррупцией, проводят комплекс профилактических мероприятий, работают по нескольким направлениям. Кроме борьбы со взяточничеством пресекают злоупотребления и хищения при размещении государственных и муниципальных заказов, в области земельных отношений, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, распоряжения государственным и муниципальным имуществом. Достигнуты определенные результаты.

К примеру, из 144 изученных проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Ишима и Ишимского муниципального района выявлено четыре, содержащих коррупциогенные факторы.

Евгений Кондрашкин рассказал об изменении законодательства в части наказания за дачу взятки. Раньше наказание за вымогательство и дачу взятки в любом размере предусматривало наказание от 7 до 10 лет. Сейчас введено наказание за мелкое взяточничество, которое предусматривает заключение под стражу сроком до одного года за получение и дачу взятки в размере, не превышающем 10 тыс. руб.

Прокурор рассказал журналистам и о двух возбужденных в день проведения пресс-конференции делах коррупционной направленности.

На днях в отношении руководства управляющей компании ООО "Сапфир" полицейские возбудили уголовное дело за мошенничество с использованием служебного положения в особо крупном размере. В 2009 году при возведении офисного здания управляющей компании и введения его в эксплуатацию отопление этого офиса шло в том числе за счет средств граждан. Ущерб жильцам причинен на сумму около 400 тыс. рублей, общий ущерб составил более 1 млн рублей.

Кроме того, в ходе прокурорской проверки было выявлено, что в отделении судебно-медицинских экспертиз при оказании ритуальных услуг не все деньги родственников усопших направлялись в бюджет, а проходили, что называется, мимо кассы и оседали в карманах сотрудников. В отношении нечистых на руку работников отделения возбуждено уголовное дело за присвоение с использованием служебного положения.

Соб. инф.