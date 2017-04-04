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В Тюмени открылся Всероссийский медицинский молодежный форум

17:41 04 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.tyumsmu.ru

Более 1 тыс. 500 студентов, интернов, ординаторов и аспирантов медицинских вузов России и зарубежья, в том числе из Беларуси, Египта и Колумбии участвуют во Всероссийском научном форуме "Неделя молодежной науки" в Тюмени.

Мероприятие считается одним из значимых событий Министерства здравоохранения России. 

"Форум - событие чрезвычайно важное, программа очень содержательная, будет действовать множество секций. Я надеюсь, что вся услышанная здесь информация принесет пользу и вы пополните свои знания", - обратилась к участникам мероприятия ректор Тюменского ГМУ Ирина Медведева на торжественном открытии форума в Тюменском технопарке.

В предстоящие дни молодые медики представят около 800 докладов, разберут нестандартные случаи в медицинской практике, обсудят вопросы медицинской информатики, компьютерных технологий и информатизации здравоохранения, посетят мастер-класс по сердечно-легочной реанимации, подведут итоги первого конкурса анатомического рисунка.

"Форум охватит все разделы медицины, исследователи покажут свои способности и результаты исследований. Первые шаги в науке принципиально важны, потому что молодой человек может понять, интересно ему это или нет, он повышает квалификацию, а также нередко в результате приобретенного опыта определяет свою дальнейшую судьбу – станет он исследователем или практиком, или будет сочетать и то, и другое. Подобные форумы помогают сделать правильный выбор", - считает член президиума Всероссийского научного общества кардиологов академик РАН Анатолий Мартынов.

Форум завершится 7 апреля награждением лучших участников. По мнению молодых медиков, в ближайшие дни их ждут интересные дискуссии и новые открытия.

"Мы пришли за свежей информацией и эмоциями. Программа многообещающая, особенно интересно услышать лекцию, посвященную сердечно-сосудистым нарушениям, а также сообщение про молодых ученых", - рассказали студенты Тюменского ГМУ Екатерина Бота и Лев Малишевский.

"Я приехал, чтобы познакомиться с коллегами, посмотреть, как движется вперед наука, какие темы наиболее актуальны. Здесь действуют более сорока секций, можно выбрать интересное направление. В Тюмени я впервые, в этом году вместе со студентами мы начали искать научные конференции, в которых можно участвовать, и, конечно, Тюмень была одна из первых в списке. В следующем году сюда приедут мои студенты", - сообщил аспирант кафедры акушерства и гинекологии педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н.И. Пирогова Дмитрий Спиридонов.

Татьяна Ковалева

Теги: молодежь , Тюменский государственный медицинский университет , медицина , форум

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