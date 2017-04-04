up

4.04.2017 вторник

EUR 59.8953

USD 56.1396

В Тюмени -6..-8 С 2 м/с
ветер западный

﻿
Главная / Новости / Общество

На территории "ЗапСибНефтехима" построили спортивный зал

17:36 04 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

Спортивный зал открылся в полевом офисе комплекса "ЗапСибНефтехим" в Тобольске. Его могут бесплатно посещать сотрудники "ЗапСибНефтехима" и НИПИГАЗа. 

В зале, оснащенном центральной системой кондиционирования и новыми спортивными снарядами, одновременно могут заниматься до 22 человек. Это поможет снять нагрузку на городские объекты и создать условия для занятий спортом вблизи от рабочего места, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

В зале для силовых тренировок есть возможность позаниматься с гантелями и тренажерами на различные группы мышц. В зоне для кардионагрузок установлены четыре беговые дорожки, велотренажеры и эллипсоиды "Star Track".

Мужская и женская раздевалки оснащены шкафами для хранения одежды, душевыми кабинами, напольными весами.  В зале будут работать профессиональный фитнес-тренер и администратор.

В спортбаре можно приобрести свежевыжатый сок, энергетические предтренировочные напитки, напитки для снижения веса, протеиново-шоколадные батончики, минеральную воду, спортивные коктейли и спортивное питание.

"Это первый спортивный зал, открытый на строительной площадке СИБУРа, - отмечает руководитель направления организационные вопросы и обеспечение инфраструктуры строительной площадки  "ЗапСибНефтехима" Роман Меркулов, - генподрядчик строительных работ в лице "НИПИГАЗа" за 3,5 месяца построил помещение по заранее согласованному дизайн-проекту с руководством ЗСНХ, выполненному екатеринбургской компанией Solo Office Interiors (ООО "Офис Проект"). Теперь занятия спортом для наших сотрудников – в шаговой доступности, это особенно актуально для тех, кто приехал на стройку из другого города и еще плохо знаком с инфраструктурой Тобольска, а также для тех, у кого не хватает времени на то, чтобы посетить спортивные учреждения города".

Для поддержки проекта и продвижения здорового образа жизни среди сотрудников "ЗапСибНефтехима", профсоюз Тобольской промышленной площадки запланировал ряд оздоровительных мероприятий на базе спортивного зала. Планируется, что профессиональные фитнес-инструкторы проведут для посетителей мастер-классы по выполнению упражнений, направленных на профилактику самых распространенных заболеваний среди сотрудников.

Также в мае 2017 года будут сданы в эксплуатацию четыре спортивных зала для сотрудников подрядных организаций, проживающих на территории временного вахтового поселка строителей. В спорткомплексах предусмотрены залы для игры в спортивные игры (баскетбол, волейбол, мини-футбол), тренажерный зал, помещения для просмотра ТВ.

﻿
фото Тобольской промплощадки
1 /

Теги: ЗапСибНефтехим , Тобольская промышленная площадка , спортзал

Последние новости

17:47 Более двухсот сосен срубили без разрешения в Нижней Тавде
17:41 В Тюмени открылся Всероссийский медицинский молодежный форум
17:36 На территории "ЗапСибНефтехима" построили спортивный зал Фото
17:25 Главный музей Ямала представит выставку об Александре Невском
17:14 Недропользователи региона осваивают экологичные способы утилизации попутного нефтяного газа
17:03 Умных вещей на Урале стало на треть больше
16:57 Аркадий Дворкович не поддержал инициативу регулирования работы крупных магазинов
16:52 Приемы ликвидации лесных пожаров отрабатывают в Тюменской области
16:41 В Боровском прикрыли наркопритон
16:30 Избран новый сопредседатель общественного совета при УФАС по Тюменской области
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: Тюменская область способна обеспечить безопасный пропуск половодья

Губернатор поручил усилить меры безопасности в регионе

Владимир Якушев: тюменский чемпионат России по биатлону прошел успешно

Политика

Иван Квитка: деструктивные группы в соцсетях - это тихий террор

"Защита Отечества" и "Единая Россия" продолжат сотрудничество

Большинство россиян одобрили работу Владимира Путина на посту президента

Экономика

Недропользователи региона осваивают экологичные способы утилизации попутного нефтяного газа

Аркадий Дворкович не поддержал инициативу регулирования работы крупных магазинов

В Тюменской области перевыполнили план по добыче нефти в 2016 году

Общество

В Тюмени открылся Всероссийский медицинский молодежный форум

На территории "ЗапСибНефтехима" построили спортивный зал

Главный музей Ямала представит выставку об Александре Невском

Спорт

Финал Кубка России по биатлону в "Жемчужине Сибири"

Сургутский теннисист обыграл столичного соперника

Северянка завоевала бронзу шахматного Кубка России  

Происшествия

Более двухсот сосен срубили без разрешения в Нижней Тавде

В Боровском прикрыли наркопритон

Предпринимательницу из Ишима обвиняют в неуплате налогов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+