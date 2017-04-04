На территории "ЗапСибНефтехима" построили спортивный зал

фото Тобольской промплощадки

Спортивный зал открылся в полевом офисе комплекса "ЗапСибНефтехим" в Тобольске. Его могут бесплатно посещать сотрудники "ЗапСибНефтехима" и НИПИГАЗа.

В зале, оснащенном центральной системой кондиционирования и новыми спортивными снарядами, одновременно могут заниматься до 22 человек. Это поможет снять нагрузку на городские объекты и создать условия для занятий спортом вблизи от рабочего места, сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

В зале для силовых тренировок есть возможность позаниматься с гантелями и тренажерами на различные группы мышц. В зоне для кардионагрузок установлены четыре беговые дорожки, велотренажеры и эллипсоиды "Star Track".

Мужская и женская раздевалки оснащены шкафами для хранения одежды, душевыми кабинами, напольными весами. В зале будут работать профессиональный фитнес-тренер и администратор.

В спортбаре можно приобрести свежевыжатый сок, энергетические предтренировочные напитки, напитки для снижения веса, протеиново-шоколадные батончики, минеральную воду, спортивные коктейли и спортивное питание.

"Это первый спортивный зал, открытый на строительной площадке СИБУРа, - отмечает руководитель направления организационные вопросы и обеспечение инфраструктуры строительной площадки "ЗапСибНефтехима" Роман Меркулов, - генподрядчик строительных работ в лице "НИПИГАЗа" за 3,5 месяца построил помещение по заранее согласованному дизайн-проекту с руководством ЗСНХ, выполненному екатеринбургской компанией Solo Office Interiors (ООО "Офис Проект"). Теперь занятия спортом для наших сотрудников – в шаговой доступности, это особенно актуально для тех, кто приехал на стройку из другого города и еще плохо знаком с инфраструктурой Тобольска, а также для тех, у кого не хватает времени на то, чтобы посетить спортивные учреждения города".

Для поддержки проекта и продвижения здорового образа жизни среди сотрудников "ЗапСибНефтехима", профсоюз Тобольской промышленной площадки запланировал ряд оздоровительных мероприятий на базе спортивного зала. Планируется, что профессиональные фитнес-инструкторы проведут для посетителей мастер-классы по выполнению упражнений, направленных на профилактику самых распространенных заболеваний среди сотрудников.

Также в мае 2017 года будут сданы в эксплуатацию четыре спортивных зала для сотрудников подрядных организаций, проживающих на территории временного вахтового поселка строителей. В спорткомплексах предусмотрены залы для игры в спортивные игры (баскетбол, волейбол, мини-футбол), тренажерный зал, помещения для просмотра ТВ.