up

5.04.2017 среда

EUR 60.2427

USD 56.5553

В Тюмени 1..3 С 6 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Аркадий Дворкович призвал регионы запускать программы продовольственной помощи малоимущим

13:43 05 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото Владимира Яшина

Запустить программу продовольственной помощи для малообеспеченных граждан в федеральном масштабе российский бюджет пока не позволяет, однако такие программы могут инициировать регионы.

Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович на I медиафоруме для представителей российских СМИ "Современная розничная торговля – драйвер несырьевой экономики России" Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Он отметил, что система продовольственной помощи и карт, которые позволяли бы людям покупать отечественные товары по более низким ценам, требует внушительных затрат из государственной казны.

"У нас пока бюджет не позволяет начинать такие масштабные новые программы. Но мы приветствуем, если отдельные регионы будут это потихоньку делать. Люди хотят, чтобы существовала такая система, даже слово "карточки" их не пугает, судя по опросам, которые я видел. Хотя можно их по-другому назвать, чтобы не создавать психологический дискомфорт", - добавил Аркадий Дворкович.

По его словам, предприятия торговли в целом готовы к запуску программы продовольственной помощи. Обсуждая возможности ее реализации в сельской местности, вице-премьер подчеркнул, что почтовые отделения могут стать точками торговли для малоимущих граждан.

"Крупнейшая сетевая инфраструктура в стране - это почта, в ней работает около 350 тысяч человек , тогда как в самой крупной торговой сети их 270 тысяч. Каково ее будущее, пока неясно, есть разные варианты, как ей существовать, вполне возможно, что она станет еще одной розничной сетью. В любом случае это крупная сеть, которая может изменить структуру розничного рынка в России и влиять на то, как он будет развиваться", - уверен Аркадий Дворкович.

Дарья Казакова

Теги: Почта России , социальная поддержка , торговля , Аркадий Дворкович , продукты питания

Последние новости

16:05 Житель Тюменского района сдавал могильные оградки на металлолом
15:54 В МФЦ выдают полисы для новорожденных
15:43 Безработный тюменец пойдет под суд за организацию наркопритона
15:32 Кошка Сильвана ищет хозяина
15:21 Викуловским школьникам устроили "Большую перемену"
15:10 Сергей Иванов: Россия - экологический донор планеты Фото
15:00 В Санкт-Петербурге задержали предполагаемых пособников террористов
14:49 Чиновник и застройщик в Тюменском районе похитили деньги из бюджета
14:38 Невролог, кардиолог и эндокринолог проконсультируют тюменцев 7 апреля
14:27 В Тюмени появится клуб для молодых журналистов
Все новости

Архив новостей

Апрель, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев: мониторинг подтверждает благополучную экологическую ситуацию в районе Тобольской промплощадки

Владимир Якушев: Тюменская область способна обеспечить безопасный пропуск половодья

Губернатор поручил усилить меры безопасности в регионе

Политика

Депутаты предлагают мотивировать крестьян на возврат в оборот заброшенной пашни

Иван Квитка: деструктивные группы в соцсетях - это тихий террор

"Защита Отечества" и "Единая Россия" продолжат сотрудничество

Экономика

Аркадий Дворкович призвал регионы запускать программы продовольственной помощи малоимущим

Посевные площади в Тюменской области увеличатся более чем на семь тысяч гектаров

Господдержка бизнеса повышает конкурентоспособность тюменской продукции

Общество

В МФЦ выдают полисы для новорожденных

Кошка Сильвана ищет хозяина

Викуловским школьникам устроили "Большую перемену"

Спорт

Тюменка представит Россию на мировых соревнованиях по боксу

Тюменцев приглашают на массовую зарядку

В России назовут самую сильную школу

Происшествия

Житель Тюменского района сдавал могильные оградки на металлолом

Безработный тюменец пойдет под суд за организацию наркопритона

В Санкт-Петербурге задержали предполагаемых пособников террористов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+