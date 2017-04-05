Аркадий Дворкович призвал регионы запускать программы продовольственной помощи малоимущим

Фото Владимира Яшина

Запустить программу продовольственной помощи для малообеспеченных граждан в федеральном масштабе российский бюджет пока не позволяет, однако такие программы могут инициировать регионы.

Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович на I медиафоруме для представителей российских СМИ "Современная розничная торговля – драйвер несырьевой экономики России" Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

Он отметил, что система продовольственной помощи и карт, которые позволяли бы людям покупать отечественные товары по более низким ценам, требует внушительных затрат из государственной казны.

"У нас пока бюджет не позволяет начинать такие масштабные новые программы. Но мы приветствуем, если отдельные регионы будут это потихоньку делать. Люди хотят, чтобы существовала такая система, даже слово "карточки" их не пугает, судя по опросам, которые я видел. Хотя можно их по-другому назвать, чтобы не создавать психологический дискомфорт", - добавил Аркадий Дворкович.

По его словам, предприятия торговли в целом готовы к запуску программы продовольственной помощи. Обсуждая возможности ее реализации в сельской местности, вице-премьер подчеркнул, что почтовые отделения могут стать точками торговли для малоимущих граждан.

"Крупнейшая сетевая инфраструктура в стране - это почта, в ней работает около 350 тысяч человек , тогда как в самой крупной торговой сети их 270 тысяч. Каково ее будущее, пока неясно, есть разные варианты, как ей существовать, вполне возможно, что она станет еще одной розничной сетью. В любом случае это крупная сеть, которая может изменить структуру розничного рынка в России и влиять на то, как он будет развиваться", - уверен Аркадий Дворкович.

Дарья Казакова