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В ОП РФ предложили ввести обязательный ЕГЭ по россиеведению

17:40 15 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.ege.edu.ru

Член комиссии по развитию науки и образования Общественной палаты (ОП) РФ Роман Дощинский выступил с инициативой ввести обязательный единый государственный экзамен (ЕГЭ) по россиеведению.

В обществе слышится возмущение о том, что дети не знают истории или плохо разбираются в художественной культуре, не знают географического расположения многих объектов. Именно на устранение этих вопросов и нацелена инициатива члена комиссии по развитию науки и образования, сообщают в пресс-службе ОП РФ.

Россиеведение может объединить в себе историю, географию, художественную культуру и литературу.

"Мы пока не думали о том, как интегрировать все это. Но думаю, что экзамен вполне может состоять из четырех частей, из которых последняя будет творческой, литературной направленности. И таким образом мы решим еще одну проблему, ведь надо что-то делать и с итоговым сочинением, статус которого до сих пор остается неопределенным", — рассказал Роман Дощинский.

Соб.инф.

Теги: ЕГЭ , Общественная палата

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