Двести тысяч рублей заплатит житель Исетского района за пьяную езду

Фото Следственного комитета РФ

На 200 тыс. рублей оштрафован 39-летний житель Исетского района Владимир Жемелинских за пьяную езду.

Мировой судья признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутому административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

Как следует из материалов уголовного дела, 24 декабря 2014 года мировой судья Исетского судебного района признал Жемелинских виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.8. КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), назначил штраф в размере 30 тыс. рублей и на два года лишил его водительских прав.

Несмотря на это, Жемелинских должных выводов не сделал, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Поздно вечером 24 июля 2015 года Жемелинских в состоянии опьянения сел за руль Hyundai Santa Fe. На ул. Восточной в п. Коммунар Исетского района автомобиль остановили сотрудники ГИБДД. От водителя исходил запах алкоголя. Жемелинских предложили пройти освидетельствование на состояние опьянение, на что он ответил отказом.

Как указано в УК РФ, по ст. 264.1 УК РФ лицом, находящимся в состоянии опьянения, признается лицо, не выполнившее законное требование о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд оштрафовал Жемелинских на 200 тыс. рублей и на два года лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.